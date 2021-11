Candidature LR à la présidentielle 2022 : dans le Calvados, 35% de nouveaux adhérents avant le congrès

"On a enregistré presque 149.000 nouvelles adhésions en France, c'est presque le double de ce que l'on avait au lancement de l'opération du congrès", se félicite Cédric Nouvelot, le secrétaire du parti Les Républicains dans le Calvados. Du 1er au 4 décembre, ces adhérents voteront donc lors d'un congrès pour désigner leur candidat à la présidentielle 2022. Dans le Calvados, de nouveaux adhérents se sont manifestés pour prendre part à ce moment démocratique. +35% selon le secrétaire départemental du parti.

"On a à peu près 1300 adhérents. On est ravi de voir cette mobilisation par ce que ce n'était pas prédit non plus. On ne savait pas comment cela allait se passer", explique Cédric Nouvelot. "On sent qu'il y a cette envie pour déjouer le match qui était prévu entre Macron et Le Pen et pouvoir proposer autre chose", dit-il encore.

Des électeurs déçus par la droite, puis par Macron ?

Depuis 2017, le nombre d'adhérents, que ce soit au Parti Socialiste ou chez les Républicains a baissé avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et son mouvement En Marche. Parmi les nouveaux arrivant à droite, Cédric Nouvelot confirme le retour d'anciens déçus. "Oui, c'est vrai qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent parce qu'elles ont envie de s'engager mais il y en a d'autres qui étaient partis rejoindre d'autres candidats ou qui n'avaient plus le goût de la politique", précise le chef des Républicains dans le Calvados.

Depuis le début de campagne à droite, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Éric Ciotti et un représentant de Michel Barnier sont venus à la rencontre des militants calvadosiens. Seul Philippe Juvin n'est pas encore passé.