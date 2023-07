Canicule : le plan "bleu" déclenché dans les Ehpad de la métropole de Nice

La semaine débute sous la chaleur : jusqu'à 40 degrés de ressenti dans les terres et sur le littoral azuréen. Face à cette première canicule de l'été, le plan "bleu" a été déclenché dans la Métropole de Nice. Un plan qui vient en aide aux populations les plus fragiles et notamment donc les plus âgés.

Pour les personnes âgées

Pour les résidents des Etablissement d’Hébergement Pour Personnes Agées, concrètement : une veille particulière est apportée à leur hydratation, leurs soins, leur accompagnement dans une salle rafraîchie (chaque établissement possède un lieu climatisé). En outre des personnes en situation de handicap ou personnes âgées extérieures aux établissements peuvent y être accueillies pour être au frais durant l'épisode.

2533 personnes âgées inscrites au 1er juillet 2023 sur le registre des personnes isolées en juillet 2023

Pour le service du lien social seniors, qui gère la veille et l’alerte canicule grâce notamment au registre des personnes isolées : des messages systématiques de prévention sont adressés aux séniors (messages vocaux, mail, sms).

"L’occasion de leur rappeler quelques bons conseils pour prévenir les risques liés à la chaleur et surtout de maintenir un lien social." affirme la métropole dans un communiqué.

Des agents du CCAS interviennent aussi auprès de ces personnes du simple appel téléphonique à la visite à domicile. "Ce contact permet d’évaluer l’assistance nécessaire à l’état de santé de la personne et d’y apporter une réponse immédiate et adapté" précise la municipalité. Une convention avec SOS médecin permet aussi aux médecins d'alerter directement le CCAS d'une situation à risque.

Enfin un restaurant solidaire climatisé et ouvert depuis le début de l'été 2023 rue Alsace Lorraine permet aux séniors de manger sereinement et au frais à moindre coût.

Pour les personnes en situation de précarité

Le CCAS va proposer des aides alimentaires complémentaires sont aussi apportées pour les publics sans domicile stable et en grande précarité à l’accueil de jour du XVe corps sous forme de pochons pour pallier le ralentissement des maraudes l’été par les associations. Une distribution de bouteilles d’eau est mise en place dans les différents lieux d’accueil qui sont climatisés.

Dès ce lundi midi, l’accueil de nuit, situé rue Trachel, sera exceptionnellement ouvert H24, en plus de l’accueil de jour situé rue du XVe Corps.