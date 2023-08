Canicule rouge : le ministre de la santé à l'hôpital de Valence ce mardi

Alors que la Drôme et l'Ardèche doivent basculer en vigilance rouge à la canicule ce mardi midi pour la première fois, le nouveau ministre de la santé et de la prévention, Aurélien Rousseau sera en visite à l'hôpital de Valence et en préfecture de la Drôme ce mardi matin.

Aurélien Rousseau, le ministre de la santé sera dans le service de gériatrie et aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Valence ce mardi matin. © Radio France - Nathalie de Keyzer Aurélien Rousseau, le ministre de la santé et de la prévention sera à Valence ce mardi matin. Il doit commencer sa visite à l'hôpital. Il se rendra d'abord dans le service de médecine gériatrique, puis aux urgences pédiatriques avant de répondre aux questions des journalistes. Le ministre se rendra ensuite en préfecture, au COD (centre opérationnel départemental) qui sera activé dès le début de la matinée. Le ministre échangera avec l'ensemble des services mobilisés pour faire face à cet épisode caniculaire exceptionnel.