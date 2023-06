Cannabis : les amendes pourront être payées immédiatement, en carte bleue ou liquide, annonce Emmanuel Macron

Avant son déplacement de trois jours à Marseille dès ce lundi, Emmanuel Macron annonce que les amendes pour possession ou consommation de cannabis "pourront être payées immédiatement", en carte bleue ou en liquide. Le président de la République l'a précisé ce dimanche soir dans le journal La Provence .

Seulement 35% des amendes réglées

Emmanuel Macron estime "inacceptable" qu'avec les règlements décalés par télépaiement, seules 35% de ces amendes soient effectivement réglées. "On a mis en place une amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à 2.500 euros (200 euros pour une amende non majorée pour une première consommation). 350.000 amendes ont été dressées en France depuis septembre 2020", mais ce que nous avons constaté c'est que comme le règlement se fait par télépaiement entre 45 jours et 60 jours, nous avons un taux de recouvrement de 35%", précise le chef de l'Etat.

5.000 terminaux de paiement

Le chef de l'Etat précise avoir demandé au ministre de l'Intérieur "de préparer un décret pour la fin de l'été" et d'ores et déjà, les forces de l'ordre vont être équipées de 5.000 terminaux de paiement.

Expérimenté depuis le 16 juillet 2020 à Marseille, le système d'amende forfaitaire visant les consommateurs de drogue avait ensuite été étendu à toute la France en septembre 2020.