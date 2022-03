Cannes annonce son jumelage avec la ville ukrainienne de Lviv

La ville de Cannes est désormais liée à l'Ukraine, et particulièrement à la ville de Lviv. Le maire de la ville azuréenne et président de l'Association des maires de France (AMF) David Lisnard, en déplacement la semaine dernière sur le sol ukrainien, a rencontré plusieurs élus et notamment le maire de Lviv, Andriy Sadovyi.

Lviv est devenue un refuge depuis le début du conflit

La ville, située à 80 kilomètres de la frontière polonaise, est devenue depuis une quinzaine de jours un refuge pour des dizaines de milliers d'Ukrainiens qui fuient la guerre. "Le jumelage entre Cannes et Lviv s’inscrira dans la durée, par un ensemble d’actions en matière d’éducation, de sport et de culture, pour nourrir les liens entre les deux villes" assure la mairie. David Lisnard, invité de France Bleu Azur ce lundi matin nous a raconté son périple en Ukraine et sa vision du conflit.