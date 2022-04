Bernard Brochand condamné à un an de prison avec sursis pour un compte non déclaré en Suisse

Le député Bernard Brochand (LR) a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 375.000 euros d'amende pour ne pas avoir mentionné des comptes en Suisse dans ses déclarations de patrimoine et pour blanchiment de fraude fiscale. L'ancien maire de Cannes est député depuis 2001.