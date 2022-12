Cantonale dans les Pyrénées-Orientales : "La droite fait la courte échelle au RN", selon la gauche

Ce dimanche, le duo du Rassemblement national (Louis Aliot et Carla Muti) a remporté l'élection partielle dans le canton Perpignan-Canohès, avec près de 54% des voix. Pour le second tour de ces départementales partielles, le RN était opposé à un binôme de droite, le maire de Canohès Jean-Louis Chambon et Florence Micolau. Comme au premier tour, l'abstention est très forte, près de 80%.

"Sur ce moment-là, la droite a fait la courte échelle à l'extrême droite", déclarait ce lundi matin la présidente socialiste des Pyrénées-Orientales, invitée de France Bleu Roussillon. Hermeline Malherbe fait référence à l'annulation de l'élection par la justice , à la demande des candidats de droite, alors que le binôme de gauche avait remporté l'élection de 2021.