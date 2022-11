Cantonale partielle de Perpignan-Canohès : le RN arrive en tête au premier tour

Les résultats du premier tour de l'élection partielle du canton Perpignan-Canohès sont tombés ce dimanche soir : le maire de Perpignan Louis Aliot et Carla Muti (RN) affronteront le maire de Canohès Jean-Louis Chambon et Florence Micolau (SE) au deuxième tour, le 4 décembre prochain. L'élection avait été invalidée en 2021 suite à la présence d'un candidat qui ne pouvait pas se présenter.

Le binôme du Rassemblement national récolte 44,07% des suffrages exprimés. En deuxième position, le maire de Canohès Jean-Louis Chambon et Florence Micolau (SE) avec 27,63%. Les candidats de gauche, Mathias Blanc et Françoise Chatard, qui avaient remporté l'élection en 2021, récoltent 26,36% des voix, avec seulement 43 bulletins d'écart. Le binôme du Modem, lui, récolte 1,95% des suffrages.

Sur les 16 089 électeurs , seulement 3 478 se sont déplacés. Le taux de participation est donc à un peu plus de 21% , c'est plus faible qu'en 2021, il était alors de 30%.

Le Rassemblement national va-t-il entrer au département ?

Avec 44,07% des voix, le Rassemblement national sera présent au second tour de l'élection. Une bonne nouvelle pour le candidat Louis Aliot, maire de Perpignan. "C'est une satisfaction, surtout sur des cantons où l'on n'était jamais arrivé en tête, quelle que soit l'élection, nationale ou municipale. Mais là, on arrive devant, ce qui tend à prouver que le travail de mon équipe paye", se félicite le maire. Ces résultats sont aussi la preuve que les électeurs ne veulent plus de la gauche au département, selon lui : "On voit bien que dans notre département, il y a un rejet de la gauche très net et que les électeurs veulent tourner une page".

Jean-Louis Chambon en tête à Canohès

Le maire de Canohès, deuxième du scrutin avec sa binôme, a été crédité de 42,3% des suffrages sur sa commune. Une belle victoire pour lui, mais il reste prudent : "Les cartes sont rebattues, et un deuxième match nous attend." Pour rattraper son retard sur Louis Aliot, Jean-Louis Chambon va_"essayer de rassembler les forces de droite et du centre, pour éventuellement aboutir à une victoire"._

"Pour moi, c'est un vote, systématiquement, contre le Rassemblement national" - Françoise Chatard, candidate de gauche

Grosse déception, en revanche, du côté de la gauche, le binôme, pourtant victorieux en 2021, n'arrive qu'en troisième position, avec un écart de 43 voix sur le binôme Chambon-Micolau. Pour autant, Françoise Chatard (Parti communiste), appelle clairement à voter pour son adversaire, maire de Canohès : "Pour moi, c'est un vote, systématiquement, contre le Rassemblement national, donc, effectivement, pour Jean-Louis Chambon."

Les électeurs seront appelés à voter pour le second le dimanche 4 décembre prochain.