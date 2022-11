Cantonale partielle de Perpignan : le candidat de droite estime avoir "toutes ses chances" face à Louis Aliot

Rebelote dans le canton Perpignan-Canohès. Le 27 novembre, les électeurs des quartiers Saint-Martin ou Saint-Mathieu et ceux de la ville de Canohès sont appelés à revoter pour les élections départementales. Alors que le vote de l'an dernier avait été annulé par le Conseil d'Etat , le candidat à l'origine du recours se présente de nouveau. Il s'agit du maire de Canohès, Jean-Louis Chambon, candidat sans étiquette aux côtés de Florence Micolau, elle-même ancienne candidate aux municipales de Perpignan sur la liste du maire LR sortant, Jean-Marc Pujol.

Interrogé sur la présence du maire de Perpignan Louis Aliot dans cette élection, Jean-Louis Chambon dit avoir "toutes ses chances" car "Louis Aliot est un candidat ordinaire et pas extraordinaire". En 2021, l'élection dans ce canton avait été remportée par le duo socialiste Mathias Blanc et Françoise Chatard. Un autre binôme fera concurrence à Jean-Louis Chambon et Florence Micolau. Il s'agit des candidats centristes du Modem, Monique Ferré et Roger Ségura.