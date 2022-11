Cantonale partielle de Perpignan : le candidat PS Mathias Blanc se dit "confiant" face à Louis Aliot

Vu de loin, l'élection partielle qui va se dérouler d'ici trois semaines dans le canton Perpignan-Canohés n'a pas vraiment d'enjeu. Quel que soit le binôme qui s'impose, la gauche est assurée de conserver la majorité. Pour autant, la candidature du maire de Perpignan rebat les cartes : Louis Aliot espère faire entrer le RN pour la première fois de l'histoire au conseil départemental .

Face à lui, le candidat socialiste Mathias Blanc est prêt à défendre chèrement sa peau. En binôme avec la communiste Françoise Chatard, il s'était imposé d'une centaine de voix, en juin 2021, face aux candidats RN, avant que l'élection ne soit invalidée. Invité de France Bleu Roussillon, Mathias Blanc se dit "confiant" dans sa capacité à conserver son fauteuil, malgré la présence de Louis Aliot.

Le premier tour est programmé pour le dimanche 27 novembre, et le second tour le dimanche 4 décembre 2022. Deux autres binômes sont en lice. À droite, le maire de Canohès, Jean-Louis Chambon renouvelle sa candidature, cette fois avec Florence Micolau, ancienne candidate aux municipales de Perpignan sur la liste du maire LR sortant. Le MoDem sera présent avec le tandem Monique Ferré et Roger Ségura.