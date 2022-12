Cantonale partielle Perpignan-Canohès : les noms d'oiseau fusent avant le second tour

Les électeurs du canton de Canohès et d'une partie de Perpignan sont appelés à voter ce dimanche pour le second tour des élections départementales partielles. Au premier tour, le binôme du Rassemblement national (Louis Aliot et Carla Muti) est arrivé en tête avec 44% des voix ; loin derrière, à 27,6%, le binôme de droite sans étiquette (Jean-Louis Chambon et Florence Micolau). le premier tour de scrutin a été marqué également par une très forte abstention : 80% des électeurs inscrits ne sont pas allés voter.

"Louis Aliot, c'est Monsieur partout et nulle part"

Invités de France Bleu Roussillon ce vendredi matin, les deux candidats ont présenté leur projet. Ils se sont surtout envoyé quelques piques. "Louis Aliot, c'est Monsieur partout et nulle part, déclarait ainsi Jean-Louis Chambon, maire de Canohès. Je crois qu'il se trompe d'élection."

"Jean-Louis Chambon, c'est le traitre du PS local"

Quelques minutes plus tard, le maire de Perpignan n'a pas hésité à répondre à son opposant. "Monsieur Chambon est un cas particulier, affirme Louis Aliot. C'est le traitre du Parti socialiste local. Avec le porte-à-porte, j'ai pu voir qu'un certain nombre d'électeurs de gauche ne se déplaceront pas pour lui dimanche."

Pour cette élection, dix-huit bureaux de vote seront ouverts. Il y en a six sur la commune de Canohès et douze à Perpignan.

CANOHES

Salle polyvalente Claude Nougaro – 2 rue de la Couloumine (deux bureaux)

Salle des fêtes – 1 rue de la Mairie

Salle plurivalente – annexe école Panchot – 1 rue Escudier

Restaurant scolaire – rue des écoles 6

Hôtel de ville – 1 avenue El Cruzat

PERPIGNAN

École Jules Ferry – Boulevard des Pyrénées (deux bureaux)

Groupe scolaire Édouard Herriot – Avenue Victor Dalbiez (huit bureaux)

Groupe scolaire Ludovic Massé – Rue Pierre Bretonneau (deux bureaux)