VIDEO - Carburant : Marine Le Pen veut réduire les taxes pour faire baisse les prix

Face à la hausse du prix du carburant, Marine Le Pen a confirmé ce vendredi sur France Bleu Nord qu'elle souhaite réduire la TVA de 20% à 5,5%. La candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle veut aussi supprimer les augmentations décidées par le gouvernement en 2017 et 2018.

"On n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour voir flamber en réalité le prix de l'énergie, de manière générale, en particulier les carburants ; fioul, gaz, et électricité. Donc, j'ai proposé il y a déjà plus de six mois de baisser massivement la TVA sur l'énergie, qui est aujourd'hui à 20%. Je veux qu'elle soit de 5,5% parce que je considère que l'énergie est un bien de première nécessité et que donc elle doit bénéficier d'une TVA des biens de première nécessité. C'est 12 milliards que je rendrais ainsi aux Français", a précisé Marine Le Pen

"Compte tenu l'aggravation de la situation, j'ai rajouté à cette mesure la suppression absolument nécessaire des hausses qui avaient été décidées par Emmanuel Macron. Car souvenez vous, en 2017 et en 2018, Emmanuel Macron a fait augmenter les taxes sur le carburant. C'est d'ailleurs ce qui avait déclenché la révolte des gilets jaunes. Avec ces deux mesures, associées. Je fais baisser de faite le gazole de 44 centimes le litre et l'essence de 34 centimes le litre, ce qui va permettre un peu d'oxygène"; a ajouté la candidate du Rassemblement national.

La baisse de la TVA sera pérenne. Mais la suppression des hausses décidées par le gouverment sera temporaire. Mais elle sera supportée par les groupes pétroliers, assure Marine Le Pen.