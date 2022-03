Carburants, gaz : ce que proposent les candidats à la présidentielle pour faire face à la hausse des prix

Baisse des taxes, blocage des prix : les douze candidats à la présidentielle d'avril font des propositions pour éviter que les prix de l'énergie, très élevés depuis la fin de l'année dernière, pèsent encore plus sur le portefeuille des Français.

Le prix du gazole s'est envolé de plus de 14 centimes en moyenne la semaine dernière en France

La guerre en Ukraine a fait exploser les prix de l'énergie, déjà particulièrement élevés en France depuis la fin de l'année dernière. À certains endroits, le prix à la pompe a même parfois dépassé les 2 euros le litre. Les tarifs du gaz ont également bondi depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.

Ce sujet de la hausse des prix de l'énergie est particulièrement sensible depuis la crise sociale des gilets jaunes (2018-2019) déclenchée par une hausse des prix de l'essence et du gazole. Alors que proposent les douze candidats à la présidentielle pour faire face à une telle explosion des tarifs du gaz, de l'électricité et des carburants à quelques semaine du premier tour ? France Bleu fait le point candidat par candidat.

Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière)

Pas de taxe pour les "travailleurs" et les compenser par la confiscation d'une partie des profits des grands groupes pétroliers

Augmentation générale des salaires de base. "Ce qu'il faut, c'est 300, 400, 500 euros de plus chaque mois sur les fiches de paie" disait Nathalie Arthaud sur France Inter en octobre dernier.

Revalorisation du SMIC pour le porter à 2.000 euros

Indexer les salaires sur les prix

▶ Son programme complet

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France)

Augmentation des salaires de 8% pour tous les salariés qui gagnent jusqu’à 3 smic

Hausse de salaire pour les indépendants grâce à une baisse de charges

Suppression de la TVA sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) "ce qui représente 7 à 10€ d'économisés par plein d'essence !" selon Nicolas Dupont-Aignan.

Supprimer la taxe sur la TICPE et compenser avec une taxe sur les très grandes fortunes financières françaises au dessus de 10 millions d'euros.

▶ Son programme complet

Anne Hidalgo (Parti socialiste)

Baisser "temporairement" la TVA à 5,5% sur la facture de gaz naturel et d’électricité et les carburants en cas de flambée du prix à la pompe

Bloquer les prix de l'énergie pour les particuliers et les agriculteurs

Étendre le chèque énergie jusqu’à la première tranche de l’impôt sur le revenu

▶ Son programme complet

Yannick Jadot (Europe Écologie-Les Verts)

Mettre en place un chèque-énergie de 400 euros pour les 6 millions de familles les plus en difficulté face à la hausse des prix du carburant et de l'énergie. Un chèque de 100 euros pour les 15 millions de familles suivantes.

Créer un service public décentralisé chargé de mettre en œuvre un plan de rénovation des logements et bâtiments de 10 milliards d’euros par an pour atteindre une réduction de 50 % de la consommation d’énergie.

▶ Son programme complet

Jean Lassalle (Résistons !)

Baisser la TVA sur les hydrocarbures de 20 % à 5,5 %

Maîtriser le prix de l’eau et de l’électricité (pas d'explication sur les moyens à mettre en place)

▶ Son programme complet

Marine Le Pen (Rassemblement National)

Baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les énergies (carburants, fioul, gaz et électricité) "pour rendre 12 milliards d'euros aux Français"

Suppression des augmentations de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) décidées entre 2015 et 2018

Sortir du marché européen de l'électricité

▶ Son programme complet

Emmanuel Macron (La République en Marche)

Prolongement des mesures de soutien au pouvoir d'achat pour le gaz (bouclier tarifaire) au-delà du mois de juin avec un gel des tarifs jusqu'à la fin de l'année.

"Améliorer" les aides sur l'essence autour d'une "approche indemnité kilométrique et indemnité inflation" expliquait le président sortant lors de son premier déplacement de campagne à Poissy (Yvelines). Cette mesure fera partie du "plan de résilience" en cours d'élaboration par le gouvernement.

▶ Son programme n'a pas encore été publié

Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise)

Blocage des prix sur les produits de première nécessité, du gaz, de l'électricité et des carburants

Augmenter le SMIC et les minima sociaux

Mettre à contribution les grands groupes pétroliers. "Il est hors de question qu'on soit dans une période de sur-profit sur des groupes énergétiques et que ce soit uniquement par des aides publiques qu'on essaie de compenser ça. Donc il faudrait effectivement s'en prendre aux grands groupes pétroliers", a assuré Alexis Corbière le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon sur franceinfo.

▶ Son programme complet

Valérie Pécresse (Les Républicains)

Baisser la TVA de 20% à 5% sur les taxes pesant sur l’électricité. "Quand le prix de l'essence augmente, l'Etat touche davantage de taxes" or il "ne peut pas s'enrichir maintenant, pendant cette guerre", a lancé la candidate LR Valérie Pécresse sur BFM TV, en référence à des prix du carburant qui s'envolent jour après jour pour flirter avec les 2 euros le litre

Indexer de manière automatique les indemnités de frais kilométriques sur les prix des carburants

Relever le plafond du forfait kilométrique pris en charge par certains employeurs à hauteur de 50 %

Déconnecter par décret le prix de l'électricité du marché européen pour vendre l'électricité "au prix où on l'a produit" disait Valérie Pécresse le 9 mars.

▶ Son programme complet

Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste)

Instaurer un revenu mensuel minimum de 1.800 euros net

Augmenter tous les revenus de 400 euros

Indexer les salaires sur les prix, dans le privé comme dans le public

▶ Son programme complet

Fabien Roussel (Parti communiste)

Instaurer une taxe flottante sur les carburants pour amortir la flambée des prix à la pompe. Avec cette taxe, si les prix augmentent, les taxes baissent. Si les prix diminuent, les taxes augmentent.

Demander aux compagnies pétrolières de ne pas verser de dividendes ou les taxer à 100% si elles refusent.

▶ Son programme complet

Éric Zemmour (Reconquête !)

Rendre obligatoire le remboursement par les entreprises de 50 % des frais de carburants de leurs salariés dans la limite de 40 euros par mois

Blocage des prix des carburants à leur niveau d’avant-crise, soit 1,80 euro par litre

▶ Son programme complet