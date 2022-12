"Carences, négligence" : quand un centre naturiste met à nu les finances d'une commune du Médoc

Dans un rapport de 74 pages publié en ligne le vendredi 16 décembre, la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine épingle la commune girondine de Grayan-et-l'Hôpital pour "des carences" et "négligence" dans la gestion financière de ses gîtes et campings municipaux, ainsi que dans ses relations "déséquilibrées" avec Euronat, immense village naturiste installé sur 335 ha de terrain communal proposant deux plages surveillées, 28 commerces, une thalassothérapie et la plus grande piscine du Médoc...

Les magistrats s'étonnent d'abord de la durée du contrat signé en 1975 entre la commune et la société anonyme Euronat : "99 ans, au lieu de 70 ans, la durée maximale d'un bail à construction." Si le bail a été complété par plusieurs avenants, ces modifications "sont venus sensiblement alléger les contraintes du preneur (...) en réduisant le montant des contreparties financières à sa charge, en rallongeant gratuitement la durée du bail de 70 à 99 ans, et en repoussant de 25 ans le terme du délai qui lui était laissé pour réaliser toutes les constructions prévues."

S'appuyant sur un audit externe, la Chambre régionale des comptes relève également "l'oubli de 350 mobil-homes" dans le nombre de logements permanents, ce qui réduit "indûment l'assiette fiscale de la taxe foncière sur les propriétés bâties". Sur les 50 ans de présence d'Euronat, "petit à petit, les contraintes pesant sur l'entreprise privée ont été plutôt allégées et celles prises à leur charge par la commune ont été plutôt alourdies", explique Paul Serre, président de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine.

"La négligence de la commune l’a privée du juste montant de redevance, l’assiette de bungalows et logements de celle-ci ne correspondant manifestement pas à l’existant", indique le rapport. La sous-évaluation "est à l’origine d’une perte de recettes pour la commune, évaluée à 453 209 € entre 2010 et 2020".

La maire de Grayan-et-l'Hôpital estime le préjudice à "au moins 9 millions d'euros"

"Ce rapport, c'est du béton armé", affirme Florence Legrand, la maire de Grayan-et-l'Hôpital. L'élue (sans étiquette) se défend de toute anomalie financière et met directement en cause ses prédécesseurs. "Quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2020, nous avons découvert des irrégularités de gestion et les archives avaient été détruites. Les anciens élus ont accordé de très nombreux avantages, largesses et faveurs à Euronat sans contrepartie pour la commune".

En 2021, le versement annuel au titre de la redevance du bail par Euronat s'élevait à 558.865 euros alors que, du fait du nombre réél de bungalows, "il devrait être a minima de 917.310€", poursuit Florence Legrand. "A titre de comparaison, en 2019, le centre héliomarin de Montalivet de 107 ha (soit trois fois plus petit qu'Euronat) versait 700.000€ à la commune de Vendays-Montalivet."

"Ça s'appelle de la spoliation. On aurait dû avoir beaucoup plus de recettes liées au tourisme. Le manque à gagner est évalué à 9 millions d'euros", déclare la maire de Grayan-et-l'Hôpital, une commune confrontée à la nécessité de mener d'importants travaux sur son réseau d'assainissement.

Parmi ses 11 recommandations, la Chambre régionale des comptes préconise à la mairie de mener "un inventaire des biens immobiliers présents dans le centre" pour ensuite "réclamer les sommes dues".

Ni la société Euronat, ni Serge Laporte, l'ancien maire PS de Grayan-et-l'Hôpital, n'ont répondu à nos sollicitations. Le rapport de la Chambre régionale des comptes est à découvrir ici en intégralité .