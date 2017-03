Caricature d'Emmanuel Macron : les Républicains s'excusent

Une caricature d'Emmanuel Macron publiée vendredi sur Twitter par Les Républicains a provoqué un vif émoi avant d'être rétirée par le parti.

Une caricature d'Emmanuel Macron publiée vendredi par Les Républicains sur Twitter a suscité une vive émotion avant d'être retirée. Elle a été publiée à la mi-journée sur le compte Twitter du parti.

Dans le tweet, le candidat d'En Marche! à la présidentielle, ancien banquier d'affaires, est représenté vêtu d'un costume-cravate et d'un haut de forme avec un nez crochu, un cigare et une faucille rouge. Autour de lui, on aperçoit ses soutiens : Gérard Collomb, Jacques Attali, Robert Hue, Bertrand Delanoë et François Bayrou.

Cette caricature a suscité de nombreux commentaires indignés sur les réseaux sociaux notamment celui d'Alain Jakubowicz, le président de la Licra, la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme qui parle d'une caricature antisémite.

Référence aux chambres à gaz ce matin, caricature antisemite de @EmmanuelMacron ce soir : cette #campagne électorale a perdu la raison ! pic.twitter.com/tlh4JfOfnW — Alain Jakubowicz (@JakubowiczA) March 10, 2017

En fin d'après-midi, le parti Les Républicains a retiré cette caricature de M. Macron. Il l'a remplacé dans son infographie par une photo du candidat avec ce message : "Pour éviter toutes polémiques inutiles, nous retirons notre dernier visuel. En aucune manière nous n'avons voulu heurter par la caricature".