Loiret, France

Le vote des militants a lieu ce soir, mais il n'y a pas de suspense. Carole Canette va être désignée premier secrétaire fédéral du parti socialiste dans le Loiret, elle est la seule candidate. Elle succède à Olivier Frézot, qui est resté près de 10 ans à ce poste.

Conseillère municipale d'opposition à Fleury-les-Aubrais, Carole Canette prend les rênes du PS local à un moment où tout, ou, presque est à reconstruire, avec une véritable hémorragie de militants. Il y a 15 jours, ils n'ont été que 223 dans le Loiret à voter pour les orientations du Congrès national du PS qui aura lieu à Aubervilliers les 7 et 8 avril - c'est 3 fois moins qu'il y a 10 ans ! (il y avait eu 734 votants pour les motions du Congrès de Reims). Cette hémorragie, amplifiée par les débâcles électorales de l'an passé, touche aussi les élus : Jean-Vincent Valliès (maire de Chécy) et David Thiberge (maire de St Jean-de-Braye), par exemple, n'ont pas renouvelé leur carte d'adhésion au PS.

Rendre le parti de nouveau audible

Ces difficultés, Carole Canette dit en avoir bien conscience : "Je ne pouvais pas me résoudre à voir notre parti dans ces difficultés sans me lancer corps et âme pour essayer de le remonter. Mais ce n'est pas un engagement solitaire, il y a vraiment un engagement d'une équipe autour de moi." A ses yeux, la priorité est de faire en sorte que le parti socialiste soit de nouveau audible, ce qui passe par de nouvelles pratiques militantes : "Je ne sais pas si tout est à reconstruire ; j'ai envie de dire : les briques sont là, il faut les reconfigurer autrement... Quand un parti oublie de trancher des débats et de prendre des décisions, c'est la porte ouverte à des positionnements tout à fait individuels et à la cacophonie. Moi, je tiens vraiment à remettre du collectif dans les prises de décision pour qu'on puisse porter des résolutions claires. Il faut qu'on fasse la démonstration qu'on est toujours là, avec nos valeurs, et qu'on est capable de les penser dans le monde d'aujourd'hui." Interview à écouter ici :

"C'est dans les moments difficiles qu'on ressent le plus fortement l'urgence de défendre les valeurs auxquelles on croit" - Carole Canette Copier

Carole Canette a 47 ans, ancienne vice-présidente de la Région Centre Val-de-Loire (elle n'avait pas souhaité se représenter lors du scrutin de 2015), elle dirige Infor Santé, un organisme de formation professionnelle dans le domaine de la santé à Olivet.