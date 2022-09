Carole Delga sur la fonderie SAM en Aveyron : "La Région va racheter le site, je n'ai pas dit mon dernier mot"

L'émission Ma France de France Bleu a posé ses micros ce vendredi 23 septembre au nouveau lycée de Gragnague, non loin de Toulouse. Lycée baptisé Simone Veil qui sera inauguré dans quelques jours par la présidente de Région Carole Delga, invitée de Wendy Bouchard accompagnée de Sandrine Morin. Un lycée "qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme", précise d'emblée et fièrement la socialiste qui organise ce week-end à Bram dans l'Aude "Les Rencontres de la gauche".

Carole Delga a été interrogée sur les projets d'énergies renouvelables en Occitanie, l'avenir de Scopelec et de l'ex-fonderie la SAM en Aveyron, l'avenir de la gauche française et de la médecine de ville et de l'hôpital public.

Des éoliennes "offshore" au large de l'Aude

Carole Delga a confirmé avec conviction la mise en service d'éoliennes "offshore" au large de l’Aude l'an prochain. "Cela va permettre la production d'électricité verte pour à peu près 50.000 habitants et c'est un combat que nous avons mené ces dernières années pour expliquer à la population que c'était essentiel d'avoir des énergies renouvelables et que l'impact en terme visuel allait être très limité parce qu'elles sont loin."

"Je ne suis pas pour le tout éolien terrestre." — Carole Delga

"Elles sont flottantes et on a beaucoup travaillé avec les pêcheurs et je tiens à remercier l'ensemble de la profession de la pêche pour justement pouvoir concilier la pêche avec l'installation d'éoliennes flottantes en mer".

Orange doit tenir ses engagements auprès des salariés de Scopelec

Carole Delga a été interrogée sur l'avenir des salariés de Scopelec qui manifestent ce vendredi sous les fenêtres du ministère de l'Economie, à Paris. La plus grande SCOP de France, spécialisée dans l'installation de la fibre optique et qui a perdu un gros contrat avec Orange, pourrait être placée lundi prochain en redressement judicaire.

La présidente de Région assure s'être pleinement investie dans ce dossier : "J'agis depuis un an et demi. Il y a 3.500 salariés, aujourd'hui 2.000 sont repris par Orange ou des filiales. Je vous rappelle qu'il y a de ça plus d'un an, juste mille devaient être repris. Il reste toujours quand même 1.500 salariés qui sont en grande difficulté. Je continue bien sûr à porter ce combat auprès du ministre de l'Economie que j'ai vu hier [...]

_"_Oui, Bruno Le Maire s'est engagé mais il faut que ce soit suivi des faits." — Carole Delga

"Il faut que, tout d'abord, Orange tienne parole parce qu'il s'était engagé à faire des marchés de sous-traitance pour permettre progressivement à l'entreprise de progresser sur d'autres marchés, et de ne pas être justement avec un mono client. Et là, Orange ne tient pas parole. Orange devait donner une soulte financière pour permettre à l'entreprise de développer de nouvelles technologies et en plus d'avoir un marché. Donc, en effet, il faut avoir une pression ferme vis-à-vis d'Orange pour qu'il puisse donner ces marchés là. Et nous, la Région, nous les aidons pour que les délégués du personnel puissent décrocher d'autres marchés avec d'autres entreprises des télécoms. Et également, la Région va financer de la formation parce que ces salariés indiquent qu'il y a beaucoup de mutation dans ce secteur ."

La Région confirme le rachat du site de la SAM, en Aveyron

Autre dossier social majeur en Occitanie, celui de l'ex-fonderie SAM dans le bassin de Decazeville en Aveyron. Le repreneur potentiel de l'usine, liquidée en novembre 2021, n'a finalement pas concrétisé son projet. Un échec pour la présidente PS d'Occitanie qui avait beaucoup misé sur cet industriel.

"On a perdu une bataille mais pas la guerre" — Carole Delga

"On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre parce que moi, et j'en ai parlé hier encore à Bercy, je dis qu'il faut que nous ayons une fonderie aluminium dans le sud de la France, pour des questions de souveraineté. Donc nous allons continuer à travailler. J'ai d'autres idées pour l'année 2023 parce que je n'abandonne pas ce site. La Région va acheter le site, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis en train de discuter avec d'autres investisseurs. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot."