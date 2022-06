"Carole Delga a créé du trouble, des problèmes autour de candidatures de la Nupes" estime Manuel Bompard

Le Toulousain Manuel Bompard, candidat aux élections législatives à Marseille, une des figures de Nupes, est dans les studios de France Bleu Occitanie à quelques jours du premier tour du scrutin.

France Bleu : Un sujet d’actualité d’abord, avec cette grève historique à l'hôpital Purpan. Avec plus de 80 des infirmiers et aides-soignants qui étaient en grève la nuit dernière. Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc dénonce une manœuvre de la CGT qui a mis en danger les patients. Vous lui répondez quoi?

Manuel Bompard : Il faut entendre la colère et la souffrance des soignants. En tout cas, c'est leur témoignage, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils ne sont pas suffisamment nombreux pour accueillir l'ensemble des patients qui viennent aux urgences. Je pense qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises et quand on arrive à se mettre en grève, surtout quand on travaille aux urgences, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas d'autres solutions que ça.

Que feront les députés de la Nupes, pour l’hôpital, si vous remportez les élections ?

C'est clair que sur l'hôpital public il y a beaucoup de travail. Nous, on pense qu'il est nécessaire d'investir pour embaucher 100.000 soignants supplémentaires. Il faut faire en sorte que dans les services d'urgence, mais aussi dans l'hôpital de manière générale, nous ayons davantage de lits, davantage de postes et qu'on puisse travailler dans des meilleures conditions. C’est le cas à l'hôpital Purpan. Mais à Bordeaux aussi, par exemple, on a mis en place une régulation dans l'accueil aux urgences. Clairement les députés de la Nupes devront faire en sorte de s'attaquer rapidement au problème de l'hôpital public.

Manuel Bompard, vous avez animé le débat le week-end dernier avec cette petite phrase reprise partout "Oui, bonhomme, tu vas le nommer" en réponse à Emmanuel Macron qui ne veut pas se faire imposer le nom de son peut-être potentiel futur Premier ministre, à savoir Jean-Luc Mélenchon. En quoi il serait obligé de nommer votre patron ?

Personne n'est obligé de rien, mais il y a une constitution dans ce pays…

Mais ce n’est pas une obligation constitutionnelle ?

Ce qui est obligatoire, c'est qu'un gouvernement désigné doit avoir un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Et pour avoir un vote de confiance à l'Assemblée nationale,il faut que ce gouvernement soit de la couleur politique de celles et ceux qui ont remporté les élections législatives. Et donc, s'il y a une majorité de députés issus de la Nupes à l'Assemblée nationale dans quinze jours, clairement, le président de la République n'aura pas d'autres choix que de choisir celui qu'auront désigné ses députés. Et nous nous sommes mis d'accord, dans le cadre de la Constitution de la Nupes, pour que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui soit alors Premier ministre.

Jean-Luc Mélenchon, après la course-poursuite mortelle du week-end dernier à Paris, a tweeté "La police tue". Des propos jugés déshonorants pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Quand on veut être Premier ministre, est ce qu'on peut tenir ce genre de propos ?

Quand on veut être Premier ministre, on ne peut pas accepter que des personnes soient tuées pour un refus d'obtempérer. Un refus d'obtempérer, il y a une peine qui correspond à ça. Je crois que c'est deux ans de prison pour un refus d'obtempérer. Ce n’est pas une balle. Ce n’est pas 'je meurs'. Et donc normalement, le rôle des autorités publiques, et notamment de celles et ceux qui exercent le pouvoir dans ce pays, c'est de rappeler les faits, c'est de rappeler que ce n’est pas acceptable. Et donc, plutôt que de s'en prendre aux propos de Jean-Luc Mélenchon, il faudrait s'en prendre à ce type de situation pour ne se reproduise pas. Dans ce pays, la police est indispensable. Elle est nécessaire, mais elle a des règles de déontologie. La loi doit être respectée.

Vous êtes candidat à Marseille, mais on vous a vu pas plus tard qu'hier, en campagne à Toulouse et d'ailleurs dans notre studio ce matin. Les candidats de la Nupes ont besoin de vous pour convaincre ?

On est dans la dernière ligne droite et donc ils m'ont demandé si je pouvais venir et c'est normal. Il y a toujours des personnes qui se déplacent pour soutenir les candidates et les candidats. Il reste quelques jours avant le premier tour des élections législatives et la Haute-Garonne va être un département très important pour nous. Notre objectif, c'est d'avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Pour avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale, il faut gagner plusieurs circonscriptions en Haute-Garonne, donc j’invite les électrices et les électeurs à se déplacer. Dimanche, un vote pour voter pour les candidats de la nouvelle Union populaire pour s'en rappeler, c'est simple, c'est le bulletin de vote avec le V de la victoire.

France Bleu organise d'ailleurs un dernier débat ce soir dans la quatrième circonscription de Haute-Garonne, celle du Mirail et de Saint-Cyprien. C'est la meilleure chance de victoire pour la Nupes, cette quatrième ?

En tout cas formellement et factuellement, si on regarde les résultats de l'élection présidentielle, c'est celle ou Jean-Luc Mélenchon, notamment, a réalisé le plus grand score. Ça, c'est vrai. Mais vous savez, notre objectif, il ne se réduit pas à la quatrième circonscription. L'objectif, c'est de gagner plusieurs circonscriptions, c'est de qualifier l'ensemble de nos candidats au second tour et pour ça, ça se passe dimanche. Donc il ne faut pas perdre espoir. Celles et ceux qui considèrent que les élections législatives, ce n'est pas très important, ils se trompent. Les élections législatives, c'est l'élection qui détermine la façon dont le Pays va gouverner.

Dans votre stratégie, on ne comprend rien dans la huitième circonscription, dans le Comminges. Il y a Joël Avirganet, le PS , il y a Annabelle Fauvernier qui dit aussi avoir l'investiture de la Nupes. Qui est votre candidat ?

Personnellement avec la France insoumise, EELV on soutient la candidature d'Annabelle Fauvernier sur cette circonscription.

Mais au départ c’était Joël Aviragnet ?

Mais le problème, c'est qu’il n'a pas souhaité s'inscrire dans le cadre de l'accord de la Nupes, respecter le programme, de s'engager à faire en sorte que l'ensemble des points qui sont dans notre accord soient effectivement mis en place.

Madame Delga dit qu'au deuxième tour, elle voterait pour les candidats de la Nupes.

C'est quoi votre plus gros problème avec Joel Aviragnet ? C’est sa directrice de campagne Carole Delga ?

Clairement. Madame Delga, depuis maintenant plusieurs semaines, fait tout pour faire en sorte que cet accord de la Nupes ne puisse pas avoir lieu, elle a créé du trouble, à créer des problèmes autour de nos candidatures.

Elle ne sera pas responsable de votre échec dans ses circonscriptions ?

Moi, j'observe juste une chose, c'est que madame Delga dit qu'au deuxième tour, elle voterait pour les candidats de la Nupes. Elle a dit ça la semaine dernière, dans la presse nationale. Donc voilà, moi je dis aux gens si vous voulez une majorité de la Nupes, le plus simple ce n’est pas d'attendre le deuxième tour. C'est de voter pour les candidats de la Nupes dès le premier tour.