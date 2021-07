Carole Delga candidate à la présidentielle ? "Pourquoi pas" répond son mentor, Martin Malvy

Ce vendredi, Carole Delga sera une nouvelle fois élue à la tête de la Région Occitanie. Pour l'occasion, Martin Marlvy, son mentor et ancien président de la Région Midi-Pyrénées, était l'invité de France Bleu Occtanie ce vendredi matin.

Nous avons reçu Carole Delga, lundi matin sur France Bleu, au lendemain des élections régionales, on lui parlait du choix des couleurs de ses tenues (le vert). Elle nous a répondu en souriant "Martin Malvy m'a appris à ne rien laisser au hasard". Vous lui avez transmis ça à Carole Delga, le sens du détail ?

Si elle le dit, je veux bien le croire. Moi, j'ai découvert à l'époque en Carole Delga une femme de grande qualité. Elle était à l'époque à la région, elle avait déjà une expérience régionale. Elle m'avait semblé particulièrement compétente, dynamique. Et c'est comme que je lui avait proposé de devenir l'idéal directrice de ma campagne, puis vice-présidente de la région avant qu'elle ne devienne, il y a plus de cinq ans présidente d'une Région en construction.

Est-ce que vous considérez comme votre héritière ?

Il n'y a pas d'héritage en politique. Par contre il peut y avoir une lignée politique. Il y a cinq ans, incontestablement, elle passait pour mon héritière, mais cinq ans après c'est elle toute seule qui a obtenue se résultat puisque elle était en tête dans les 13 département de la région.

À quoi attribuez-vous cette large victoire? À son travail ou à un rassemblement national ?

À son travail. Carole Delga est une femme de conviction et d'action. Elle est courageuse et travailleuse. Elle est même particulièrement travailleuse, pas perfectionniste, mais travailleuse. Elle passe son temps à travailler et elle sait construire un projet. Elle sait le mener à son terme avec beaucoup de respect du citoyen. C'est une femme de gauche, convaincue.

Certains disent qu'elle a peut être eu beaucoup trop d'orgueil en refusant de s'allier avec les écologistes et les insoumis au second tour des régionales. Est-ce que vous auriez fait pareil ?

Non elle n'a pas eu beaucoup d'orgueil. Elle avait proposé une liste unique, avec un certains nombres d'écologistes. Elle a proposée une alliance qui a été refusée. Donc, elle a poursuivi son chemin.

Carole Delga dit que son avenir, c'est la Région Occitanie. Elle dit ne pas penser à la présidentielle. Est-ce qu'elle a tort ?

Je crois qu'elle a raison de le dire. En revanche, c'est l'avenir qui le dira. Elle a beaucoup de qualités et les citoyens de cette région viennent de le reconnaître. Certains parlaient d'elle comme une candidate possible un jour à la présidence de la République. Donc pourquoi pas, mais aujourd'hui, c'est la Région.