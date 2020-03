Carole Delga demande "l'annulation immédiate" du second tour des municipales

Carole Delga insiste, ce dimanche soir. Dans un communiqué, la présidente de région maintient sa position, sur le déroulé des élections municipales. Alors qu'elle avait appelé samedi soir au report de l'intégralité du scrutin, suite aux restrictions sanitaires renforcées sur le coronavirus, l'élue socialiste réclame désormais que le second tour n'ait pas lieu : "face à l'urgence sanitaire, relayée par de nombreux médecins, le président de la République doit prononcer dès demain l'annulation du second tour des élections municipales. Il s'agit d'une mesure forte mais nécessaire pour garantir la santé de nos concitoyens. La France est forte et elle doit être aujourd'hui pleinement mobilisée pour endiguer la propagation de la pandémie qui nécessitera, sans nul doute, de nouvelles mesures exceptionnelles dans les jours à venir."