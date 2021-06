Régionales en Occitanie : Carole Delga, en tête au premier tour, veut "faire gagner la République"

Carole Delga, présidente sortante PS de l'Occitanie, est largement en tête à l'issue du premier tour des élections régionales, à 39,6% des voix, soit plus de 17 points devant le RN Jean-Paul Garraud, donné à 22,8%, selon les premières estimations de l'institut Ipsos/Sopra Steria. Dans sa première prise de parole publique à l'issue des premiers résultats, Carole Delga a remercié toute son équipe, "c'est le travail qui a payé et nous avons amené des solutions à nos concitoyens".

"J'appellerai à ce que la gauche se retire"

Carole Delga, qui se dit "préoccupée" par le taux d'abstention, fait un appel du pied aux électeurs du RN, en montrant qu'elle parle sécurité : "C'est un droit et j'y travaille aussi, je veux 100% des places sous surveillance dans les trains d'ici 2023". La socialiste dit faire "un appel solennel : l'Occitanie est une terre de partage et de la main tendue, il faut que la République gagne et qu'il y ait une forte mobilisation dans huit jours" (le 27 juin au second tour).

La présidente sortante fait par ailleurs une promesse forte : "_J’appellerai dans les régions où l'extrême droite peut gagner, j’appellerai à ce que la liste de gauche se retire. Je l'avais fait il y a six ans, je le referai, car on ne transige pas avec la République." E_lle explique par ailleurs qu'elle ne fera pas d'accord avec la France Insoumise, car elle "ne partage pas la vision de Jean-Luc Mélenchon".

