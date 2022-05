Carole Delga et Kléber Mesquida s'opposent à l'alliance entre les socialistes et les insoumuis

Ça ressemble à une fronde des barons socialistes d'Hérault et d'Occitanie. Kléber Mesquida et Carole Delga ont annoncé, ce mercredi 4 mai, leur soutien à 3 candidats "des territoires" pour les élections législatives. Des candidats étiquettes "majorité départementale" et non PS. Une manière de s'opposer à la probable signature d'une alliance entre le Parti socialiste et l'Union populaire écologique et sociale emmenée par ola France insoumise.

Aucun candidat PS dans l'Hérault

"Ça montre que j'ai été clairvoyant", se satisfait le président de l'Hérault, kléber Mesquida après avoir consulté la répartition des circonscription négociée entre les socialistes et les insoumis. Dans le projet d'alliance, 70 candidatures sur 577 reviendraient aux PS. 6 en Occitanie. Et 0 dans l'Hérault.

