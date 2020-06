Carole Delga et son soutien à Antoine Maurice : "Pas un engagement de complaisance"

La présidente de la région Occitanie et le candidat à la mairie de Toulouse Antoine Maurice (Archipel Citoyen) se sont affichés ensemble ce lundi soir dans une ferme bio au nord de Toulouse. Carole Delga, à six jours du second tour des municipales, balaye l'idée d'un "tactique".

Carole Delga apporte son soutien à Antoien Maurice, à six jours du second tour.

"M'obliger à faire quelque chose, c'est assez compliqué." D'entrée, Carole Delga balaye l'idée d'un soutien infondé ou insincère. Après avoir échangé avec Antoine Maurice vendredi dernier, ils ont posé ensemble dans une ferme bio à Toulouse.

"Ce n'est pas un engagement de complaisance"

Questionnée sur ce soutien qui apparaît tardivement (elle soutenait Nadia Pellefigue pour le premier tour), Carole Delga réfute : "Le plus efficace, c'est durant la dernière semaine qu'on donne les soutiens. On n'a pas fait une négociation, on a fait un travail sur un projet, un avenir. Ce n'est pas un engagement de complaisance, ou d'obligation. Nous sommes de gauche tous les deux. Quand j'ai lu le programme d'Archipel Citoyen, je m'y suis retrouvée", a expliqué la présidente de la région.

Carole Delga et Antoine Maurice. © Radio France - Julien Balidas

Avant d'ajouter : "Nous avons pu constater que nous avions de nombreux points en commun. En politique, il faut avoir une grande éthique et une grande sincérité. Nous avons mis tous les sujets sur la table. Ce n'est pas une question de tactique. Il n'y a pas eu de marchandage, de chantage ou de pression. C'est vraiment un dialogue."

Antoine Maurice, selon de récents sondages, est donné très légèrement en tête avec 51% des voix face au maire sortant Jean-Luc Moudenc.