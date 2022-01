Carole Delga inquiète pour la campagne présidentielle : "on dégoûte les Français de la politique"

Carole Delga craint une forte abstention de la part des Français et des Françaises pour la présidentielle. La présidente de la Région Occitanie présentait ce mardi 11 janvier ses vœux à la presse. Une discussion d'une heure pour présenter les projets de la Région et répondre aux questions des journalistes.

La présidente socialiste est revenue sur la petite phrase "lâchée" par le président de la République et la polémique autour du candidat communiste Fabien Roussel après un tweet le week-end dernier.

"On ne parle pas des vrais problèmes des Français, on n'apporte pas de solutions. On est en train de dégoûter les Français et les Français à s'intéresser à la politique. Les attitudes sont tellement vulgaires, tellement dans l'outrance qu'il va y avoir une désaffection et je suis très très inquiète" martèle Carole Delga.

"Depuis bientôt quatre ans, il n'y pas eu une élection où il y a plus de 50 % de participation. Si on est à cette jauge là pour la présidentielle, ça sera une catastrophe ! Une catastrophe !" poursuit la présidente de la Région qui craint le pire : "Si les Français et les Françaises ne trouvent pas dans la voie démocratique un exutoire, alors tôt ou tard l'exutoire sera tôt ou tard dans la rue. Il faut être conscient de cette responsabilité quand certains s'amusent au jeu des petites phrases."

2022, année de la souveraineté pour l'Occitanie

La présidente de la région souhaite développer la souveraineté économique, sanitaire et alimentaire de l'Occitanie en 2022.

La Région souhaite par exemple embaucher une vingtaine de médecins généralistes pour lancer des premiers centres de santé de proximité cet été dans des déserts médicaux. Ces centres regrouperaient aussi des infirmières et des sages-femmes pour compenser le manque de médecine libérale dans certains territoires de la Région.

Saint-Gaudens, Montréjeau en Haute-Garonne, Castelsarrasin et Verdun-sur-Garonne dans le Tarn-et-Garonne sont des communes visées par le projet. Les premiers centres pourraient être opérationnels dès le 1er juillet 2022.

Du côté des transports, Carole Delga assure que le plan de financement de la LGV Bordeaux-Toulouse est bouclé à 98 %. Un niveau assez suffisant pour avancer sur les discussions techniques. L'ordonnance permettant la création de la société de financement et le décret nécessaire à la poursuite du projet seront publiés en avril.