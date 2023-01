Carole Delga invitée spéciale ce lundi matin de France Bleu Occitanie et France 3 Occitanie

Ce lundi 16 janvier, la présidente de région Carole Delga sera dans nos studios pour une longue interview en direct. Entre 8h et 8h45, elle répondra à nos questions et aux vôtres, que vous pourrez poser au standard de France Bleu Occitanie au 05.34.43.31.31.

Transports

Le sujet des transports est largement porté par la région, avec notamment le copilotage des liaisons TER. Dans ce domaine des transports du quotidien, les usagers font face à un service parfois instable, à de récents accidents qui ont bloqué des lignes. La région a tenté un coup lors des difficultés d'approvisionnement en carburant, en proposant des billets à 1€ le week-end . Une tentative pérennisée une fois par mois.

En revanche, pour aller plus loin, quelles sont les prochaines pistes ? Si le Président de la République a parlé de RER Urbains pour desservir les grandes métropoles, rien n'est concrètement défini. Elle a rencontré à ce sujet le président du département de la Haute-Garonne, Sébastien Vincini, qui attend aussi une feuille de route claire pour mettre sur les rails ce qui n'est pour le moment qu'une idée élyséenne.

La Présidente de la région suit de très près un dossier plus national qu'elle a porté avec Jean Castex et Jean-Luc Moudenc : la LGV entre Toulouse et Bordeau x. Si certaines collectivités de Nouvelle-Aquitaine ont rechigné à participer au tour de table financier, il est question cette année de subventions européennes, pour un démarrage du chantier dans le nord toulousain en 2024, ainsi que s'y était engagé l'ancien Premier ministre.

Quant aux ZFE, elles vont concerner plusieurs grandes villes de sa région : Toulouse, Montpellier, mais aussi Perpignan et Nîmes. Là aussi, la région a un rôle à jouer pour accompagner les usagers dans un changement ou un renouvellement de leur mode de transport.

Economie

Début janvier, la Région a annoncé une nouvelle série d'aides dans le cadre de la crise du prix de l'énergie, des aides en direction des boulangers . Elle nous détaillera cette volonté de protéger cette profession très exposée à l'explosion des prix du gaz et de l'électricité. Récemment, Carole Delga a accompagnait une délégation d'entreprises au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, aux Etats-Unis. Une manière de mettre en avant les entreprises innovantes de la région ? De porter les entreprises en pointe dans le domaine de la recherche et du développement ? Mais qu'en reste-t-il une fois passées les paillettes du CES ? Dans la vie des habitants de la région ?

Santé, Education

La santé n'est pas forcément la première compétence à laquelle on pense à propos de l'action de la région, pourtant elle aussi a tenté des expérimentations dans ce domaine. Face aux déserts médicaux, la région a choisi de salarier des médecins directement, en ouvrant une maison de santé à Sainte-Croix-Volvestre (Ariège), en zone rurale . Les médecins sont rémunérés par la région qui, en échange, leur fournit un lieu de travail et les décharge de la partie administrative avec l'assurance maladie. Quel bilan en tirer six mois après ? Réponse lundi.

Politique

On attend la présidente de région aussi sur des sujets nationaux, comme la réforme des retraites. Elle a déjà eu l'occasion d'exprimer son opposition à cette réforme portée par Matignon et qui va rassembler du monde dans les rues ce jeudi 19 janvier.

Les votes internes au PS ? Carole Delga a très clairement marqué son désaccord avec les socialistes qui ont voulu jouer l jeu de la NUPES , l'accord électoral conclu lors des législatives avec les écologistes et La France Insoumise, entre autres. Quelques mois après, les différentes chapelles du PS votent en ce moment pour élire un nouveau premier secrétaire. Olivier Faure est en tête au premier tour, mais quelle position va-t-elle adopter maintenant ? Et quel futur pour le PS dans le cadre de l'union de la gauche ?