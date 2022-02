Carole Delga, présidente PS d'Occitanie, reçoit le prix de l'élue locale 2021

Carole Delga, présidente socialiste d'Occitanie, a reçu cette semaine le prix de l’élue locale de l’année 2021 à l’occasion de la 30ème cérémonie des prix du Trombinoscope. Honorée de cette distinction, celle qui est aussi porte-parole d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle, a réagi : « Ce prix vient avant tout récompenser la confiance que me confient les habitants d’Occitanie. C’est le fruit d’un travail collectif avec toute mon équipe, qui a su convaincre que nous avions la capacité d’agir et de proposer des solutions utiles et concrètes [...] Ce prix démontre également que les Régions, et toute l’action que nous avons portée avec mes collègues présidents de Régions, a pris une nouvelle dimension. Nous avons su répondre présents dès le début de la crise sanitaire, en commandant des masques, en accompagnant les soignants, en garantissant, avec les maires, l’accès à la vaccination en proximité".

"J’agis, loin des grands discours. Avec détermination et en ne cédant jamais au renoncement, je fais des choix." — Carole Delga

La présidente PS d'Occitanie y voit aussi un message très politique : "C’est cette conception de la politique, ma conception de l’action publique, qui est reconnue aujourd’hui. Depuis plus de 6 ans, présente sur le terrain, j’écoute chaque jour les habitants, chefs d’entreprises, salariés, militants associatifs, maires, présidents d’intercommunalité ou de département [...] Et enfin j’agis, loin des grands discours. Avec détermination et en ne cédant jamais au renoncement, je fais des choix. Quand la cause est juste, nous mettons toute notre énergie pour atteindre l’objectif."