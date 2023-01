Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie : "Les tarifs des TER ne vont pas augmenter cette année"

Carole Delga est l'invitée exceptionnelle de France Bleu ce lundi matin. La présidente socialiste de la région Occitanie a choisi notre matinale pour sa rentrée politique. Elle s'exprime sur de nombreux sujets comme la réforme des retraites, les trains régionaux ou encore l'avenir du PS. Vous pouvez réagir jusqu'à 8h45 au 0534433131.

ⓘ Publicité

Sur les trains régionaux

"L'extrême droite est égale à elle même, c'est à dire qu'elle parle beaucoup, mais elle vote contre à la région. Pour le train à un euro, elle vote contre l'investissement ferroviaire et sur la question du RER, nous y reviendrons. Nous avons déjà beaucoup investi, mais c'est un sujet qui est techniquement complexe, qui ne se traite pas sur le bout d'un comptoir et qui demande des financements de fort de la part de l'Etat, de la part bien sûr de la région, de la métropole. Mais nous avons aussi une réflexion avec le président du département de la Haute-Garonne sur ce sujet là. Donc ce sont des projets qui avancent mais qui sont fortement liés à la ligne LGV. C'est à dire, celles et ceux qui soutiennent le RER doivent avoir l'honnêteté de dire qu'il y a besoin d'une deuxième ligne ferroviaire dans le nord. Et ça s'appelle la LGV."

"Le prix du billet n'augmentera pas"

***"*Nous avons les pénalités les plus élevées de France. Les retards sont un peu moins importants en 2022 que les années précédentes, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi, dans les nouvelles sanctions que nous allons donner à la SNCF en cas de retard, nous allons encore les augmenter. Et je rappelle qu'en Occitanie, quand il y a beaucoup de retard comme ça a été le cas en 2021 ou en 2020, à ce moment là, nous offrons en contrepartie la gratuité de l'abonnement, ce qui est très important, c'est à dire que des abonnés ont eu jusqu'à deux mois de gratuité, et le trajet ne coûte pas plus d'un euro. Et je vous confirme que les tarifs de TER ne vont pas augmenter cette année. La région Occitanie fait des économies sur d'autres sujets pour ne pas impacter le pouvoir d'achat de ses concitoyens."

Sur la réforme des retraites

Carole Delga ne pourra pas manifester ce jeudi mais elle soutient pleinement les manifestations car la président de la région Occitanie la trouve "très injuste, notamment pour les carrières longues. La première mesure d'Emmanuel Macron a été de supprimer les critères de pénibilité. On va arrêter de dire tout et son contraire sur cette question de la réforme des retraites. C'est très injuste. On est en train de vouloir faire les poches des retraités les plus pauvres alors qu'il y a d'autres moyens pour faire rentrer de l'argent."

Sur la succession à la tête du PS

Jeudi, ce sera l'élection du patron du parti. Carole Delga soutient le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol qui est face au sortant Olivier Faure. La présidente de région assure qu'elle restera fidèle à son parti si Olivier Faure est réélu. "Bien entendu. Dans notre parti, nous avons la chance d'avoir un débat. Et ensuite, on respecte les résultats du vote."