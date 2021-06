Carole Delga s'impose en Lozère avec 62,67 % des voix

Comme au 1er tour, elle arrive en tête dans les 13 cantons du département. Son meilleur score est sur le canton du Collet- de-dèze avec 76% des voix) . Aurélie Maillols, vice-présidente sortante à la région, est la représente lozérienne de la liste l’Occitanie en Commun, avec Carole Delga, pour les élections régionales. Elle est très fière de voir la Lozère mettre Carole Delga en tête : "d'autant plus que c'est un _département qui est de tradition, plutôt de droite_, donc voilà encore une satisfaction. Ça veut dire qu'on a réussi à faire passer plusieurs messages, c'est à dire que nous, on est une gauche réaliste, pragmatique et unie. On est vraiment concentré sur les projets, les dossiers, on les fait avancer, on aboutit. Et donc, voilà, c'est une vraie satisfaction d'avoir réussi à faire passer ce message de la gauche au service des gens, tout simplement. Dans ce département de tradition de droite, il y a des électeurs qui, peut-être national, ont voté à droite, mais qui aujourd'hui nous font confiance. Et c'est d'autant plus satisfaisant pour nous".

Aurélie Maillols Copier

Avec 62,67 % des voix Aurélie Maillols à quelques mots pour Carole Delga : "souviens-toi du score que nous avons réalisé. Message à Carole si tu nous entends. Il faut penser à la Lozère."

Aurélie Maillols Copier

Aurélien Pradié est deuxième avec 21.98 % et Jean-Paul Garraud troisième avec 15.35% .Une forte abstention en Lozère même si on fait mieux qu'au niveau national. Une abstention de 56.54 %. En 2015 l'abstention en Lozère pour les régionales était de 35.48 %.