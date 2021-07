Carole Delga veut créer des centres de santé pour lutter contre la désertification médicale en Occitanie

Carole Delga a présenté hier les principales lignes de son programme concernant la santé et la sécurité. La présidente de la région Occitanie souhaite la création de centres de santé pour lutter contre la désertification médicale. Elle met également l'accent sur l'accélération de la vaccination.

Carole Delga s'attaque aux déserts médicaux. La présidente de la région a dévoilé jeudi, à Montpellier, les grandes lignes de son programme sur la santé. Pour lutter contre la désertification médicale, la région va construire ou étendre 150 centres de santé sur la région d'ici 2028. L'objectif annoncé est que chaque habitant ait accès à un médecin à moins de quinze minutes de chez lui.

Le Conseil régional va lancer un appel à candidature pour identifier les collectivités prêtes à accueillir un centre de santé. Trois collectivités sont déjà en discussion avec la région pour en accueillir, dans le Gard, les Hautes-Pyrénées et l'Ariège, d'après Vincent Bounes, vice-président de la région en charge de la santé. "Nous allons recruter et salarier 200 médecins et infirmiers pour casser cette désertification médicale, que ce soit dans les territoires ruraux ou dans les quartiers de certaines villes qui sont en difficulté également comme Toulouse, Montpellier, Perpignan ou Nîmes", détaille Carole Delga.

La mise en circulation d'un second vaccibus

La présidente de la région a également mis l'accent sur l'importance de continuer à vacciner la population. Dans cette optique, un second vaccibus va être mis en circulation dans la région pour aller à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas de déplacer. Le premier, déployé depuis janvier, a déjà vacciné 12.000 personnes. Des centres de vaccination mobiles seront également créés. Ils se rendront dans les campings pour vacciner les touristes. Selon Vincent Bounes, environ 900 millions d'euros devraient être alloués au budget pour la santé sur l'ensemble du mandat.

L'accent également mis sur la sécurité

Carole Delga a également dévoilé certaines mesures concernant la sécurité. Le budget passe de 65 millions d'euros sur le mandat précédent à 80 millions. La région propose une aide financière aux communes souhaitant se doter d'un commissariat mobile ou rénover leurs bâtiments abritant des policiers municipaux ou intercommunaux. Un autre objectif affiché par Carole Delga est d'améliorer la formation des agents de police. La région financera la rénovation de l'école de police municipale de Montpellier.