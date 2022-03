Carole Delga veut mettre en place un numéro vert pour organiser l'accueil d'Ukrainiens en Occtianie

"J'apporte mon total soutien au peuple ukrainien qui doit pouvoir disposer de sa souveraineté et je m'insurge face à l'invasion de la Russie en Ukraine" a lancé mardi Carole Delga, en visite au Salon de l'Agriculture à Paris. La présidente de la région Occitanie souhaite agir pour aider la population en Ukraine et les personnes déplacées, qui se réfugient en France et en Occitanie.

Une aide de 300. 000 euros de la région

Notre région va abonder le fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) pour fédérer les initiatives avec le peuple ukrainien dans les territoires. Ce fonds est géré par le ministère des affaires étrangères, nous allons donner autour de 300 000 euros. - Carole Delga, présidente de la région Occitanie

Carole Delga salue la décision de l'Europe d'aider militairement l'Ukraine et d'exclure les banques russes de Swift (système permettant des opérations bancaires).

Aider les communes à accueillir des réfugiés

Carole Delga souhaite aider les communes qui souhaitent accueillir des réfugiés. "Je vais mettre en place un numéro vert pour que les habitants d'Occitanie qui veulent héberger des réfugiés ukrainiens puissent se manifester."

Avec le gouvernement on va travailler à identifier les filières économiques, industrielles qui seront touchées par cette guerre pour mettre en place des dispositifs d'aide aux entreprises également.

Carole Delga précise qu'en Occitanie, les réfugiés ukraniens pourront bénéficier des tarifs sociaux pour prendre les TER.