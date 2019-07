Carole Gandon candidate En Marche à la Mairie de Rennes

Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France

Sans grande surprise, Carole Gandon a été investie ce lundi soir par la commission d'investiture de La République En Marche, pour être la candidate du parti présidentielle à Rennes, lors des municipales de l'an prochain.

La référente LREM en Ille-et-Vilaine et porte-parole nationale du parti a sobrement réagi : "Merci à En Marche de me faire confiance pour porter un nouvel élan à Rennes avec le collectif Reveler Rennes. C’est un honneur et une grande responsabilité".

Carole Gandon devra maintenant s'entendre avec Pierre Breteau, le maire de Saint-Grégoire qui, lui, a reçu l'investiture du MODEM, pour mener le projet à Rennes et à la Métropole.