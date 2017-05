Carole Granjean, référente "En Marche !" en Meurthe et Moselle : "Les Français attendent un profond renouvellement"

Emmanuel Macron, élu président avec plus de 66% des suffrages, est arrivé en tête en Meurthe-et-Moselle avec 60,66% des voix. Carole Granjean, référente "En Marche" pour la Meurthe-et-Moselle, était l'invitée de France Bleu Lorraine ce matin à 8h10.

"Nous sommes partis de pas grand chose. Il y a un an, nous n'étions que quelques-uns dans nos réunions pour former ce mouvement au niveau local." Carole Granjean, représentante du mouvement "En marche !" en Meurthe-et-Moselle, ne boudait pas son plaisir ce lundi matin, au lendemain de l'accession de son champion, Emmanuel Macron, à l'Elysée. "Quelques adhérents ont commencé à convaincre autour d'eux, cela passait déjà par le réseau, par le terrain, et nous sommes arrivés à 2600 adhérents en Meurthe-et-Moselle", poursuit-elle.

Un besoin de renouveau de la part des Français

Emmanuel Macron était quasiment inconnu il y a trois ans. La porte-parole meurthe-et-mosellanne explique ce succès par l'attente des Français "d'un profond renouvellement." Selon elle, Emmanuel Macron incarne ce renouvellement parce qu'il "a cette propension à vouloir libérer les énergies tout en sécurisant et en accompagnant les Français avec une forme de solidarité".

Nous sommes conscients que le contexte est grave (...) A nous d'être dans la construction dès demain.

Une abstention forte, un Front national qui progresse encore : Emmanuel Macron a gagné hier soir, mais il ne bénéficiera pas forcément d'un état de grâce. Et Carole Granjean le sait : "Nous sommes conscients que le contexte est grave. L'inquiétude des Français est très importante, et nous devons y répondre et être dans l'action dès les premiers jours de cette nouvelle présidence. A nous d'être dans la construction dès demain."

La priorité du mouvement : "La moralisation de la vie publique"

Quelles annonces dans les semaines à venir ? La porte-parole veut laisser Emmanuel Macron dérouler lui-même son calendrier, mais l'une des priorités du mouvement, c'est "la moralisation de la vie publique, très attendue par les Français." La prochaine échéance, c'est bien sûr les législatives, on connaîtra cette semaine les six investis du mouvement "En Marche !" en Meurthe-et-Moselle. Carole Granjean se borne pour l'instant à son rôle de référente : "C'est la commission nationale des investitures qui va désigner les candidats (...) Si on me propose d'être candidate, je serai ravie de l'accepter."

