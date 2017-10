A REECOUTER : "mon ambition, c'est de rester moi-même" selon la députée LREM Caroline Janvier dans "Controverse"

La réforme du code du travail, le budget 2018, la baisse des dotations : les sujets à défendre pour les députés de La République En Marche sont nombreux. Caroline Janvier, la députée de la 2ème circonscription du Loiret était l'invitée de l'émission politique de France Bleu Orléans "Controverse."

"Controverse" du lundi 2 octobre 2017 sur France Bleu Orléans, en partenariat avec Apostrophe45.

Caroline Janvier, c'est peut-être la députée qui n'aurait jamais dû se retrouver là. Celle qui devait être la suppléante d'Emmanuel Constantin, a été propulsée candidate quand on a appris que l'ancien référent d'En Marche dans le Loiret, ne pouvait pas se présenter aux élections législatives. Caroline Janvier a rejoint le mouvement d'Emmanuel Macron dès sa création. Et son premier fait d'armes : c'est d'avoir battu à la surprise générale, le député sortant Serge Grouard.

1ère partie : l'Etat d'urgence

Mardi, l’Assemblée nationale va adopter en 1ère lecture le projet de loi antiterroriste. L’idée de ce texte est de pouvoir sortir de l’état d’urgence. En fait en intégrant dans la loi ordinaire ce qui jusque là n’était possible qu’à titre temporaire : notamment les perquisitions administratives et les assignations à résidence décidées par le préfet – donc par l’Etat. Ce texte est-il nécessaire ou est-ce une « pilule empoisonnée » comme l’affirme Jacques Toubon, le défenseur des droits ?

A mon sens, ce texte est nécessaire et équilibré - Caroline Janvier

Caroline Janvier sur le projet de loi anti-terroriste Copier

2ème partie : BUDGET 2018

Ce n’est peut-être pas la mesure la plus importante du point de vue du poids financier, mais c’est en revanche très lourd de symboles : la réforme de l’ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune qui va devenir l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière. Il y aura 2 fois moins de contribuables concernés et 3 milliards d’euros en moins dans les caisses de l’Etat. En quoi est-ce « utile pour l’économie française », comme l’a dit le Premier Ministre Edouard Philippe ?

La réforme de l'ISF est nécessaire, on constate une forte évasion fiscale, il faut orienter l'argent vers les entreprises - Caroline Janvier

Caroline Janvier défend la suppression de l'impôt sur la fortune Copier

L’autre suppression que personne n’a vu venir – c’est celle des contrats aidés. Ce qui met de nombreuses associations en difficulté. Mais elle défend contre vents et marées la décision du gouvernement.

Les contrats aidés sont des subventions déguisées, ce n'est pas un système pérenne - Caroline Janvier

La fronde des régions

C’était jeudi dernier à Orléans, devant les présidents de région réunis en Congrès. Le Premier Ministre Edouard Philippe a indiqué que l’Etat finalement supprimait le fonds d’aide exceptionnel de 450 millions d’euros qui avait été promis aux Régions lors de la réforme de 2015 sur le renforcement de leurs compétences en matière économique. Les présidents de régions, François Bonneau en tête, ont parlé de trahison.

Sur la suppression de 450 millions d'euros aux régions : "Nous faisons le choix de la sincérité budgétaire" - Caroline Janvier

Caroline Janvier justifie la décision du 1er ministre de ne pas honorer les engagements de l'Etat aux régions Copier

3ème partie : extraits sonores

C’est l’heure du jeu. Nous le faisons avec chacun de nos invités dans "Controverse." Il s'agit d'écouter 3 extraits sonores, de reconnaître les voix et ensuite de dire ce que cela leur évoque. Caroline Janvier s'est prêtée à l'exercice !

Les extraits sonores avec Caroline Janvier Copier

Je souhaite que l'électeur de ma circonscription puisse dire "Ma députée, elle me ressemble"- Caroline Janvier Emmanuel Macron a la vision, le courage politique et la raison pour mener les réformes - Caroline Janvier

4ème partie : son travail à l'Assemblée Nationale et en circonscription

Caroline Janvier partage son temps entre l'Assemblée Nationale et la 2ème circonscription du Loiret. C'est un métier qu'elle découvre encore. Depuis son élection, elle est devenue membre de la commission des affaires sociales, pas étonnant de l'y retrouver. Elle a été aide à domicile, bénévole dans une association pour handicapés et elle vient de démissionner de son travail à l'Aidaphi, une association d'aide aux personnes en difficultés car "elle ne peut pas tout faire", nous confiait-elle la semaine dernière.

Mon ambition, c'est de rester moi-même et de porter des projets : agriculture, handicap, Russie - Caroline Janvier Ce qui me surprend le plus, c'est la quantité des sollicitations : 50 à 100 mails par jour - Caroline Janvier

Sa position sur le glyphosate

Parmi les sujets qui font polémique : le glyphosate. Un comité d'experts et de représentants de l'Union Européenne doit se pencher sur la question du renouvellement de la licence de cet herbicide controversé, très répandu en Europe. On le retrouve dans des dizaines de produits désherbants, dont le Roundup, produit par l'entreprise Monsanto. Le gouvernement réfléchit "à un plan de sortie du glyphosate" ce qui rend furieux les agriculteurs. Un sujet sensible dans la 2ème circonscription du Loiret, où vivent de nombreux agriculteurs dans la Beauce. Caroline Janvier a promis de "faire remonter leurs inquiétudes au gouvernement."

Je suis contre une interdiction brutale qui mettrait en difficulté les agriculteurs - Caroline Janvier

Caroline Janvier, députée LREM dans le Loiret Copier