CARTE - Coronavirus : 23 départements sont désormais placés sous surveillance renforcée

Trois nouveaux départements s'ajoutent à la liste des 20 départements déjà placés sous surveillance la semaine dernière. Il s'agit des Hautes-Alpes, de l'Aisne et de l'Aube, qui ont franchi le seuil d'incidence de 250 cas positifs pour 100 000 habitants.

Les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube s'ajoutent à la liste des 20 départements où la situation sanitaire nécessite une vigilance particulière. Hormis dans le Pas-de-Calais, ces territoires ne sont pas concernés par de nouvelles mesures de confinement le week-end.

Mais le Premier ministre Jean Castex annonce "des dispositions supplémentaires pour limiter les risques de regroupements ou de brassage dans l'espace public ou dans les grands magasins".

Ainsi, les grands centres commerciaux ou grandes surfaces commerciales, de plus de 10.000 m2, et plus seulement 20.000 m2 comme jusqu'à présent, seront fermés.

L'obligation du port du masque sera étendue à toutes les zones urbaines de ces départements où elle ne s'applique pas encore. Les préfets sont également invités à interdire ou réglementer l'accès à certains sites très fréquentés pendant les week-end, "trop souvent sans masque ni distanciation" selon le Premier ministre.

Jean Castex appelle également les habitants de ces 23 départements à ne pas sortir, "autant que possible" de leur département ou de leur région.