CARTE - Découvrez comment les sénateurs et députés périgourdins dépensent leur réserve parlementaire

Comme chaque année les députés et sénateurs périgourdins ont choisi de soutenir de nombreux projets grâce à leur réserve parlementaire. France Bleu Périgord s'est procuré la liste des ces projets.

En cette période où l'utilisation de l'argent public par nos élus est au cœur des débats, France Bleu Périgord s’intéresse à la réserve parlementaire de nos députés et sénateurs périgourdins. Chaque année, ils disposent, pour les premiers d'une moyenne de 130.000 euros et pour les seconds de 150.000 euros . Les élus sont ensuite libres de répartir cet argent comme ils le souhaitent pour soutenir des projets associatifs ou des investissements décidés par des communes ou des collectivités.

Zoomez sur la carte à l'aide des touches - et + . Naviguez en restant appuyer sur la souris et en faisant glisser le plan. Cliquez sur les bulles pour afficher leur contenu (montant de la subvention et son objet). Vous pouvez aussi chercher les subventions accordées à une commune grâce à l'outils "Loupe".

Pour la deuxième année consécutive, Bernard Cazeau se montre généreux avec l'association "Itinéraire Baroque" de Ribérac. Une ville qu'il connait bien puisqu'il y habite et qu'il en a été maire pendant 30 ans. Comme l'an dernier, le sénateur a accordé 10.000 euros à l'association qui organise son festival de musique classique chaque été depuis 15 ans. Bernard Cazeau consacre la même somme à la rénovation de la déchetterie de Ribérac et à Saint-Cyprien pour l'embellissement de son centre ancien.

Son prédécesseur au conseil général, Bernard Bioulac aura lui droit à près de 7.000 euros pour réaliser des travaux d'assainissement dans sa commune de Saint-Barthelemy-De-Bussière. La plus grosse enveloppe est accordée a la communauté de causses et rivières en Périgord : 15.000 euros pour la maison de santé. Claude Berrit-Debat lui, reste fidèle à ses principes. Il ne distribue pas d'argent aux associations et préfère aider les petites communes à coup de 5.000 euros en moyenne pour la réhabilitation de salles des fêtes, d'églises, de mairie ou de terrain de sports.

Castelnaud en bonne place pour Germinal Peiro

Chez les députés, cette année encore Germinal Peiro fait un joli cadeau à une association qu'il connait bien : le club de canoë de Castelnaud-la-chapelle. Il lui accorde 11.000 euros. La plus grosse somme de sa réserve parlementaire afin d'acheter des bateaux pour l'organisation du "Marathon de la Dordogne". 8.000 euros iront aussi à la commune de Castelnaud dont il est toujours conseiller municipal pour des travaux dans les toilettes publiques.

Comme à son habitude, Pascal Deguilhem donne un coup de pouce aux clubs de sports...le foot à Saint-Astier et Trélissac, le canoë à Périgueux. Le député va aussi aider la banque alimentaire, l'association "SOS chats libres" ou le lycée agricole de La Peyrouse pour qu'il rénove son couvoir. Fidèle à ses engagements, Brigitte Allain se tourne vers les projets éducatifs, artistiques et environnementaux. Prigonrieux va ainsi recevoir 10.000 euros pour construire une serre pédagogique. Colette Langlade a choisi d'aider des associations tournées vers le patrimoine et l'éducation, essentiellement dans son canton. 15.500 euros iront par exemple à la création d'une salle de motricité pour les enfants à Saint-Jean-de-Côle.

Toutes ces listes doivent maintenant être vérifiées et validées par le ministère de l'intérieur. Les communes devraient recevoir leurs aides dans le courant de l'été.