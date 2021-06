Dimanche 20 juin, lors du premier tour des élections départementales et régionales, seulement 68% des Mayennais se sont déplacés aux urnes. Une abstention record dans le département mais il existe des disparités entre les communes.

CARTE - Régionales et Départementales : découvrez les communes où l'abstention est la plus forte en Mayenne

Les Mayennais boudent les urnes. 223 228 habitants étaient invités à voter pour le double scrutin départemental et régional ce dimanche 20 juin mais seulement 32% s'y sont rendus. Dans le détail, 71.225 personnes ont voté pour les régionales, c'est 441 de moins que pour les départementales (71.666 votants). Sept Mayennais sur 10 se sont abstenus. Une situation que déplore le député Yannick Favennec.

Lors des dernières élections de 2015, la participation était montée à 55,56% aux régionales et 48,98% aux départementales. Une forte progression de l'abstention dans le département.

Des disparités au sein du département

À y regarder de plus près, on constate de grandes différences de participation selon les communes du département. Le record d’abstention est détenu par Châtelain, dans le sud-est mayennais, avec 78,33% des habitants qui ne sont pas déplacés. Viennent ensuite les communes de Champgenéteux (78,23%) et Grez-en-Bouère (78,18%).

Tout au nord du département, la commune la plus assidue au vote est Couptrain. Parmi les 78 inscrits de la commune, 34 sont allés déposés leurs bulletins dans les urnes, soit une abstention de 43,59%. Suivent Chevaigné-du-Maine (44,35%) et Saint-Ellier-du-Maine (44,54%).

La plus forte participation dans le canton de Villaines-la-Juhel

On observe aussi des disparités entre les cantons. Dans le canton de Villaines-la-Juhel, 63,21% des électeurs se sont abstenus. C'est dix points de moins que dans celui de Château-Gontier-2 (73,61%).

Arthur BELLIER