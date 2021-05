CARTE - Départementales 2021 : les candidats dans l'Aude

Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. L'Aude compte 59 binômes candidats dans les 19 cantons du département.

Les dimanches 20 et 27 juin 2021, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections régionales et départementales et donc notamment pour élire les membres de leur Conseil départemental. Découvrez les 59 binômes candidats dans les 19 cantons de l'Aude

Les sigles des partis et alliances politiques

COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - MDM : Modem - RDG : Radicaux de gauche - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCD : Union du Centre de de la Droite - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

La liste des binômes candidats dans l'Aude

La Piège au Razès

Mme BOURREL Marie-Christine et M. VIOLA André (SOC)

Mme DE L'EPINOIS Christelle et M. RONDOUIN Lionel (RN)

Carcassonne-1

Mme BARDOU Magali et M. MOURAD François (DVD)

M. ESCRIVA Dominique et Mme KERRINCKX Dominique (RN)

M. MOLHERAT Michel et Mme VERNIOL Delphine (DVG)

Carcassonne-2

Mme DUBOIS Sandra et M. MONTAGNÉ Edgar (RN)

M. IMAMOUINE Rachid et Mme TORO Marine (FI)

M. CARVAJAL Toni et Mme DOUTRES Annie (DVD)

M. LECINA Thierry et Mme RIVEL Tamara (SOC)

Carcassonne-3

M. FLAMANT Lucien et Mme LETAO Elodie (DVD)

Mme CONQUET Maria et M. DEDIES Daniel (DVG)

Mme AUMAR Sonia et M. BOT Maxime (RN)

Le Bassin chaurien

Mme BIELMAS Patricia et M. PALACZ Marc (RN)

Mme BRUNEL Eliane et M. MAUGARD Patrick (DVG)

Les Basses Plaines de l'Aude

M. ALDEBERT Didier et Mme ROGER-MATEILLE Séverine (DVG)

Mme MATEU Marie José et M. PENA Bruno (RN)

Les Corbières

M. BARO Hervé et Mme FORTUNÉ Kattalin (DVG)

M. PLA Francis et Mme PUJOL Anne (RN)

Mme CERDA Céline et M. MARTINEZ Jean-Pierre (DVD)

Le Lézignanais

Mme DUMONTET Valérie et M. GASPARINI Sébastien (DVG)

Mme BENET Christine et M. BIARD Jean-Pierre (DVD)

Mme BOUCLY Jocelyne et M. DZOUZ Jean-Michel (RN)

La Région Limouxine

Mme BES Aurélie et M. GARRIGUE Frédéric (LR)

M. DURAND Pierre et Mme LARRUY Marie-Ange (DVG)

Mme LOOPUYT Daphné et M. RANCOULE Julien (RN)

La Malepère à la Montagne Noire

M. DE BUCHERE DE L'EPINOIS Olivier et Mme SALVISBERG Geneviève (RN)

Mme DANILLON Chloé et M. GRIFFE Paul (SOC)

M. FAU Philippe et Mme HERMET Caroline (DVD)

Narbonne-1

M. BERKANE Cherif et Mme DELTEIL Laetita (DVC)

M. DARAUD Jean-François et Mme MONDIE Laura (RN)

M. MORLON Francis et Mme VERGNES Magali (DVG)

Mme JARDINIER Marie-Christine et M. MAZET Michel (DVD)

Narbonne-2

Mme BIASOLI Martine et M. BICKERT Patrick (DSV)

M. CARBONEL Pierre et Mme FLAUTRE Sabine (ECO)

Mme BALDO Vanessa et M. OLIVIER Victor (DVC)

M. DURAND Jean-Luc et Mme SIRVENT Sandrine (DVG)

M. PETER François et Mme PETROVIC Milanka (RN)

Narbonne-3

Mme BUSQUES Marie-Hélène et M. MERCIER Charles-Sébastien (RN)

Mme GOMEZ Gaëlle et M. PERELLO Jordan (DIV)

M. FRANÇOIS Patrick et Mme SANDRAGNÉ Hélène

M. BARSANTI Jean-Charles et Mme PAVAN Gaëlle (DVD)

La Haute-Vallée de l'Aude

Mme IBANEZ Lydia et M. ONDEDIEU Jacky (DVC)

M. ARNAUD-MALRIEU Patrick et Mme RICE Valérie (RN)

M. CASTEL Pierre et Mme VERGÉ Cathy (LR)

Mme L'HÉNORET Nadine et M. PRADÈS Bruno (FI)

Mme CHALAVOUX Joëlle et M. CHANAUD Anthony (DVG)

Le Haut-Minervois

M. ARNAUD Jean Pierre et Mme VIC Marjorie (RN)

M. GINIES Alain et Mme NAVARRO-ESTALLE Françoise (SOC)

Le Sud-Minervois

M. FABAS Laurent et Mme GODEFROID Dominique (DVG)

Mme DURA Danielle et M. LAPALU Christian (DVG)

M. AUTHIER Jean-Louis et Mme MAUREL Anne (RN)

Mme CADORET Dominique et M. DENOY Sacha (DIV)

Les Corbières Méditerranée

M. MEILLIEZ Sully et Mme PHILIPPE Laure-Emmanuelle (RN)

M. MARTIN Henri et Mme THÉRON-CHET Marie-Christine (DVD)

Mme ARRIPE Marie-Laure et M. LLERES Joseph (ECO)

La Montagne d'Alaric

M. BARTHÈS Christophe et Mme PONT Régine (RN)

Mme CATHALA Caroline et M. RAPPENEAU Philippe (SOC)

La Vallée de l'Orbiel