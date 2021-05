CARTE - Départementales 2021 : les candidats dans l'Aveyron

Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. L'Aveyron compte 59 binômes candidats dans les 23 cantons du département.

Urne et bulletin de vote (photo d'illustration).

Les dimanches 20 et 27 juin 2021, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections régionales et départementales et donc notamment pour élire les membres de leur Conseil départemental. Découvrez, dans les 23 cantons de l'Aveyron, les 59 binômes candidats.

Les sigles des partis et alliances politiques

COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - RDG : Radicaux de gauche - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCD : Union du Centre de de la Droite - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

La liste des binômes candidats dans l'Aveyron

Aubrac et Carladez

M. PUECHMAILLE Nicolas et Mme ROBERT Sylvie (UG)

M. ALAZARD Vincent et Mme CAZARD Annie (DVD)

Aveyron et Tarn

M. PEZET Guy et Mme RUELLOT Micheline (UGE)

M. AT André et Mme MAZARS Brigitte (UD)

Causse-Comtal

M. DANCY Thomas et Mme FUALDES Caroline (UGE)

Mme BESSAOU Magali et M. CALMELLY Jean-Luc (DVD)

Causses-Rougiers

Mme COUFFIN Nicole et M. DESPREZ Jean-Louis (COM)

Mme ALIES Monique et M. LABORIE Christophe (DVC)

Ceor-Ségala

M. JAAFAR Thomas et Mme VERNHES Nadine (UGE)

M. BARBEZANGE Jacques et Mme FIRMIN Virginie (DVD)

Enne et Alzou

M. CABROLIER Hélian et Mme PIERINI Graziella (DVG)

M. GINESTE Laurent et Mme THOMAS Angélique (DVG)

Lot et Dourdou

Mme COLIN Isabelle et M. LELEU Bruno (UXD)

Mme BUESSINGER Michèle et M. TIEULIÉ Christian (DVD)

Mme BOCQUET Florence et M. LASCOUMES Yves (SOC)

Lot et Montbazinois

M. CAVALERIE Bertrand et Mme MOULY Cathy (UGE)

Lot et Palanges

M. NAUDAN Christian et Mme PRESNE Christine (DVD)

Lot et Truyère

Mme COUSERAN Nathalie et M. PICARD Eric (DVD)

M. ANGLARS Jean-Claude et Mme LAFON Francine (UD)

M. GARREL Léo et Mme SERIEYS Magali (UG)

Millau-1

M. ASSIER Claude et Mme RIVIERE Hélène (DVD)

Mme COMPAN Corinne et M. DURAND Michel (COM)

Mme CHUREAU Esther et M. GONZALES Jean Dominique (DVG)

Mme COSTES Jessica et M. SOLIER Thierry (DVD)

Millau-2

M. ARTAL Valentin et Mme LETORT Solveig (UGE)

Mme AYOT Sylvie et M. LOUBAT Christophe (DVD)

M. GALLIARD Jean-François et Mme ORCEL Karine (UCD)

Monts du Réquistanais

M. CAILHOL Régis et Mme PAULHE Véronique (DVG)

M. CAUSSE Michel et Mme PUEL Nathalie (DVD)

Nord-Lévezou

Mme BOUHASSOUNE Hadja et M. VEGAS Daniel (UGE)

Mme GOMBERT Dominique et M. SADOUL Jean-Philippe (DVC)

Raspes et Lévezou

Mme FRAYSSE Nadine et M. VIALA Arnaud (UD)

Rodez-1

Mme AUGUY-PERIE Nathalie et M. CORTESE Franck (DVD)

M. COMBET Arnaud et Mme VIDAL Sarah (UG)

Mme BORDERE Danielle et M. SMIRNOFF Pierre (DVD)

Mme FRAYSSINHES Lisa et M. LEBRUN Matthieu (UGE)

Rodez-2

M. JULIEN Serge et Mme SAULES-LE BARS Emilie (DVD)

Mme BEZOMBES Martine et M. LAURAS Christophe (DVC)

Mme ABBOU Nadia et M. COSSON Jean-Michel (DVG)

Mme BONHOMME Claudine et M. HALB Guillaume (UGE)

Rodez-Onet

Mme COURTIAL Isabelle et M. ROUSSEL Jean-Louis (DVG)

Mme ABADIE-ROQUES Valérie et M. ABINAL Jean-Philippe (DVC)

M. GINESTET Mathieu et Mme HUET Maëva (UD)

Saint-Affrique

Mme AMBROZELLI Anne et M. CARLES Clément (DVG)

M. DAVID Sébastien et Mme GRAL Emilie (UD)

Mme CHARON Danielle et M. HERVAS Loic (COM)

Tarn et Causses

Mme DURAND Kateline et M. GROS Edmond (DVG)

M. BOYER Jean-François et Mme CAPITAINE Virginie (DVD)

M. CONSTANS Mathieu et Mme VERGONNIER Danièle (DVC)

Vallon

Mme PANISSIE Corinne et M. PERIE Jean-Philippe (DVD)

Mme CATUSSE Eliane et M. CAYZAC Bernard (DVC)

M. FRANQUES Jérôme et Mme GUILLET-NEGRE Catherine (DVG)

M. GAUVAIN Bernard et Mme SEGURET Marie (UGE)

M. COUFFIGNAL Sylvain et Mme DUGAST NÉE CHABANON-POUGET Nathalie (DIV)

Villefranche-de-Rouergue

M. POURCEL Christophe et Mme ROUX Véronique (DVD)

M. HOAREAU Romain et Mme VALENTIN Christine (FI)

Mme BAYOL Stéphanie et M. CANTOURNET Eric (DVG)

Villeneuvois et Villefranchois