CARTE - Départementales 2021 : les candidats dans le Gers

Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Le Gers compte 55 binômes candidats dans les 17 cantons du département.

Urne et bulletin de vote (photo d'illustration).

Les dimanches 20 et 27 juin 2021, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections régionales et départementales et donc notamment pour élire les membres de leur Conseil départemental. Découvrez, dans les 17 cantons du Gers, les 55 binômes candidats.

Les sigles des partis et alliances politiques

COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - RDG : Radicaux de gauche - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCD : Union du Centre de de la Droite - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

La liste des binômes candidats dans le Gers

Adour-Gersoise

M. GOMEZ Louis et Mme VERWAERDE Christine (COM)

M. CASTETS René et Mme SARNIGUET Chantal (DVD)

Mme DESBONS Marie-Pierre et M. RENAUDIN Thibault (DVG)

Armagnac-Ténarèze

Mme ESPERON Patricia et M. GABAS Michel (LR)

Mme ROLANDO Carole et M. TOUHÉ-RUMEAU Christian (DVG)

Astarac-Gimone

Mme HUMBERT Anne-Catherine et M. LANGUI David (RN)

Mme CASALÉ Françoise et M. SALERS Jean-Pierre (DVG)

Mme DUPUY Marie-Hélène et M. PORTA-MEYNENT Bastien (DVD)

Auch-1

M. AURORA Michaël et Mme DEJEAN-DUPÈBE Chantal (DVG)

M. KOPFF Patrick et Mme VALANCOURT Céline (ECO)

Mme SIMONIN Nathalie et M. THOMAS Vincent (DIV)

Mme BÉNARD Irène et M. REGNAUT Jean-Marc (COM)

Auch-2

Mme DUMONT Charline et M. SAMALENS Jérôme (DVG)

M. ARNAUD Pierre-Yves et Mme BACQUÉ Roselyne (DIV)

Mme LASSALE Chantal et M. OGÉ Siegfried (RN)

Mme BAÏTICHE Nadia et M. GOLFIER Martin (ECO)

Auch-3

Mme BOUCHER Caroline et M. LE GOANVIC Philippe (ECO)

Mme AGUINALIN Julie et M. GONZALEZ Serge (COM)

M. BONNE Camille et Mme DASTE-LEPLUS Cathy (DVG)

M. GONTHIEZ Bertrand et Mme MALLET Sophie (UC)

Baïse-Armagnac

Mme CASALÉ Nathalie et M. DUPOUY Francis (UC)

Mme LANAVE Elodie et M. MARTIN Philippe (DVG)

M. SACRÉ Thierry et Mme SAPIN Isabelle (DVD)

M. CONNAN Pascal et Mme GOUDENNE Angélique (EXG)

Mme BARTHE Raymonde et M. ROUSSE Jean-François (DVD)

Fezensac

M. DESENLIS Benoit et Mme LAFON Emeline (DVD)

Mme DALLA-BARBA Marie-Martine et M. FRAIRET Robert (DVD)

M. CAHUZAC Philippe et Mme HULSHOF Sabine (DVG)

M. MERCKLE Fabrice et Mme MOINE Nicole (RN)

Fleurance-Lomagne

Mme BOUE Charlette et M. GENDRE Bernard (DVG)

M. BOBBATO Grégory et Mme MAIRAL Martine (DVD)

M. DOMINGUES David et Mme MORENO Sylvie (RN)

Gascogne-Auscitaine

Mme DORE Fabienne et M. SOUARD Olivier (DVD)

M. CHATELAIN Nicolas et Mme SPADAFORA Virginie (ECO)

M. KSAZ Bernard et Mme TOISON Lydie (DVG)

M. DANET Alain et Mme SERRIER Jeanne (RN)

Gimone-Arrats

Mme CORDENOS Liliane et M. DEGANS Guillaume (COM)

M. DUPOUY Philippe et Mme ROZIS LE BRETON Hélène (DVG)

M. DIENOT Bruno et Mme DOUAY Sandra (RN)

Grand-Bas-Armagnac

M. GOUANELLE Vincent et Mme TINTANÉ Isabelle (DVD)

M. CUVELLIER Christian et Mme MAURAS Marie-Claude (DVD)

L'Isle-Jourdain

Mme DUCARROUGE Christine et M. LARROQUE Francis (LR)

M. DELEMASURE Yannick et Mme GONTIES Inès (ECO)

M. PAQUIN Frédéric et Mme SAVARD Nathalie (DVG)

Lectoure-Lomagne

M. BALLENGHIEN Xavier et Mme MANISSOL Valérie (DVD)

Mme BERNARD-SIRAT Françoise et M. GONELLA Dominique (DVG)

Mirande-Astarac

Mme CENDRÉ Alice et M. YELMA Jean-Luc (RN)

M. DUPOUEY Francis et Mme SALLES Céline (DVG)

Pardiac-Rivière-Basse

M. LAPLAZA Christophe et Mme YELMA Béatrice (RN)

Mme DE RESSEGUIER Hélène et M. DUPORT Romain (DVD)

Mme DE WITTE Pia et M. GUILLUY Charles (DIV)

Mme BARROUILLET Nathalie et M. CASTET Gérard (DVG)

Val-de-Save