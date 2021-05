CARTE - Départementales 2021 : les candidats dans le Tarn

Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Le Tarn compte 85 binômes candidats dans les 23 cantons du département.

Urne et bulletin de vote (photo d'illustration).

Les dimanches 20 et 27 juin 2021, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections régionales et départementales et donc notamment pour élire les membres de leur Conseil départemental. Découvrez, dans les 23 cantons du Tarn, les 85 binômes candidats.

Les sigles des partis et alliances politiques

COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - RDG : Radicaux de gauche - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCD : Union du Centre de de la Droite - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

Albi-1

Mme RAMADJI Glawdys et M. SEGUIER Philippe (RN)

Mme BIAU Cathy et M. GESSET Stéphane (DVG)

Mme HIBERT Nicole et M. PRAGNERE Pascal (ECO)

Mme AT Marie-Louise et M. FRANQUES Michel (UD)

Albi-2

M. GUILLAUMIN Eric et Mme MARENGO Naïma (UCD)

M. BALARDY Jean-Charles et Mme LAPEYRE Margot (SOC)

M. CARRAT Yves et Mme COUVEIGNES Marina (ECO)

Mme ESCUDE Manon et M. LAPEYRE Philippe (RN)

Albi-3

Mme BARTOLI-DAHAN Maëlle et M. CARLIER Antoine (ECO)

Mme GERAUD Eva et M. RAMOND Christophe (SOC)

M. CHAPEAU Emmanuel et Mme LAPEYRE Esméralda (RN)

Mme BIANCHI Anne-Michèle et M. MENSIRE-MESTRE Alexandre (UCD)

Mme DENIS-HAMMADI Nadia et M. DERREY Alain (COM)

Albi-4

M. CABROLIER Frédéric et Mme THAUZIES Sandrine (RN)

M. BOUDES André et Mme PATUREY Danielle (COM)

Mme CLAVERIE Elisabeth et M. MOULIN Etienne (DVG)

M. CITERNE Daniel et Mme KOSINSKI-GONELLA Martine (UD)

Carmaux-1 Le Ségala

M. AYMARD Stéphane et Mme DEYMIÉ Christine (COM)

M. BIVORT Thierry et Mme DUCOMTE Muriel (FI)

Mme BIBAL DIOGO Sylvie et M. MALATERRE Guy (SOC)

M. BESSOU Raymond et Mme MOSER Martine (RN)

Carmaux-2 Vallée du Cérou

Mme BERNARD Sarah et M. LEVAILLANT Christophe (ECO)

M. SAN ANDRES Thierry et Mme TAGLIAFERRI Rosanna (COM)

Mme ALIEV Colette et M. PAYET Jordan (RN)

M. FABRE André et Mme REDO Aline (DVG)

Castres-1

M. DELEFORGE Stéphane et Mme MADELINE MAUGIN Myriam (ECO)

Mme BORIES Marianne et M. CANY Emile (EXD)

Mme BODILIS Charlotte et M. COUSSE Christophe (DVC)

M. BOUSQUET Arnaud et Mme BUGIS Eve (DVD)

M. HAMRIA Boukil et Mme MARC Sandra (SOC)

Castres-2

Mme GILMER Martine et M. SOLIVERES Denis (UC)

Mme MASSOUTIÉ-GIRARDET Régine et M. SÉRIEYS Serge (DVD)

Mme GAUDIMIER Sandrine et M. GROS Jean-Jacques (RN)

Castres-3

Mme CALLEJON Virginie et M. PILOZ Jean-Paul (RN)

Mme CAPO ORTEGA Julie et M. PICOUZA Laurent (DVD)

Mme ESPINOSA Isabelle et M. TESTAS Christophe (DVG)

M. ESCANDE Guillaume et Mme GUÉRIN Aline (FI)

Les Deux Rives

M. MILLAN Jean-Claude et Mme RAGARU Virginie (RN)

Mme CORBIERE-FAUVEL Monique et M. HERIN Christophe (DVG)

Gaillac

M. KHERCHICHE Farid et Mme THIBAUT Sylvie (FI)

Mme BRETAGNE Evelyne et M. RUFFEL Francis (DVD)

M. BOUNIOL Jean et Mme VERGER Christelle (RN)

Mme PONNELLE Véronique et M. WITTICH Eberhard (DSV)

M. AGUERRE Jean-Marc et Mme GAUTREAU Alice (DVG)

M. BAH Thierno et Mme DARMANI Corinne (UC)

Graulhet

Mme BELOU Florence et M. GLADE Alain (DVG)

M. BACOU Julien et Mme PINEL Vanessa (RN)

Mme CHAFFARD Anaïs et M. SERIN Christian (ECO)

Mme BOULANGER Josette et M. VIGNY Jean-Marie (FI)

Le Haut Dadou

M. DE RUS Raoul et Mme ERODI Karen (DVG)

M. CALMES Béranger et Mme NIAY Pascale (RN)

M. CANTALOUBE Jean-Luc et Mme GELY Catherine (UCG)

Mme KLINKENBERG Lise et M. ROTURIER Bruno (ECO)

Mme CALMET Isabelle et M. LEFLOCH Jean-Pierre (DVG)

Les Hautes Terres d'Oc

Mme MILLAN Valérie et M. TASSART Henri (RN)

M. BOUSQUET Robert et Mme SEGUIER Valérie (UCG)

Mme PAILHÉ-FERNANDEZ Brigitte et M. VIDAL Daniel (DVC)

Lavaur Cocagne

Mme MARIGNOL Marie-Claire et M. ROCACHE Jean-Paul (LR)

M. BELAUD Jean-Luc et Mme CAUDRILLIER Valérie (RN)

Mme CHABUT Céline et M. RIVALS François (ECO)

Mme JOSEPH Nathalie et M. JOULIÉ Emmanuel (UC)

Mazamet-1

Mme CABANIS Christelle et M. HOULES Didier (DVG)

Mme ISSA Dolorès et M. SAMAT Pierre (DVD)

M. ESCANDE Thierry et Mme GAILLARD Marion (RN)

Mazamet-2 Vallée du Thoré

Mme AUKARA Christelle et M. CROGUENNEC Hervé (RN)

M. LAGASSE Christian et Mme VIDAL Julie (DVD)

Mme ESTRABAUD Florence et M. VIALELLE Daniel (DVG)

La Montagne noire

Mme COUGNAUD Dominique et M. LEMOINE Jérémie (DVD)

Mme BERTONI Eugénie et M. BOURGEAU Jacques (RN)

M. BENOIT Michel et Mme BONNET Claudie (DVG)

Le Pastel

Mme JOFFRE Florence et M. PIGANIOL René (RN)

Mme CHABBERT Elisabeth et M. VEUILLET Alain (DIV)

M. ALIBERT Jean-Luc et Mme ROUANET Géraldine (DVD)

Plaine de l'Agoût

Mme RABOU Catherine et M. VANDENDRIESSCHE Laurent (DVG)

Mme MOREL Corinne et M. SIGEL Dominique (RN)

Mme LEPRÊTRE Chloé et M. MOLIÈRES Frédéric (DVC)

Les Portes du Tarn

Mme FORGEOT Maud et M. LACOSTE Maxime (UGE)

Mme OULD-AMER Nadia et M. TURLAN Gilles (UC)

M. ROI Alessio et Mme ROSEL-PLOUJOUX Chantal (RN)

Saint-Juéry

M. DONNEZ David et Mme MALROUX Marie-Claire (DVG)

Mme GAUCI Christine et M. KOWALCZYK David (ECO)

Mme CAYSSIALS Capucine-Marie et M. GAUBERT Max (RN)

Vignobles et Bastides