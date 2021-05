CARTE - Départementales 2021 : les candidats dans les Alpes-Maritimes

Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Les Alpes-Maritimes comptent 110 binômes candidats dans les 27 cantons du département.

Urne et bulletins de vote (photo d'illustration).

Les dimanches 20 et 27 juin 2021, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections régionales et départementales et donc notamment pour élire les membres de leur Conseil départemental. Découvrez les 110 binômes candidats dans les 27 cantons des Alpes-Maritimes.

Les sigles des partis et alliances politiques

COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - RDG : Radicaux de gauche - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCD : Union du Centre de de la Droite - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

La liste des binômes candidats dans les Alpes-Maritimes

Antibes-1

Mme ABRAVANEL Aline et M. BOURGON Cédric (UC)

Mme LANDERER Dorette et M. TIVOLI Lionel (RN)

M. DELLA SUDDA Karim et Mme JAYET Michelle (UG)

M. MANAGO Michel et Mme SALUCKI Michelle (DVD)

Mme BENEFICE Michèle et M. ZUNINO Christophe (DIV)

M. LUCIANO Kevin et Mme THOMEL Françoise (UD)

Antibes-2

Mme AOUAMI Khadija et M. ZEMA François (REM)

M. AUSSENAC Cyril et Mme LATOUCHE Léna (RN)

Mme BARTHELEMY Alexia et M. DELCASSE Arnaud (UG)

Mme BORCHIO FONTIMP Alexandra et M. GENTE Jacques (UD)

Antibes-3

M. DERMY Dominique et Mme MONTANARINI Marie-Christine (RN)

Mme EPPLIN Marie-Paule et M. WEISSGERBER Michel (REM)

Mme MURATORE Michèle et M. SINGERY Patrick (UG)

M. DERMIT Jean-Pierre et Mme NASICA Sophie (UD)

Beausoleil

M. BECK Xavier et Mme FERRAND Sabrina (UD)

M. BRUCIAMACCHIE Arnalde et Mme YOUSFI Zohra (UG)

Mme MANFREDI-CAVALLERE Sandrine et M. ROSELLINI Mickaël (RN)

Cagnes-sur-Mer-1

Mme CASBI Yaël et M. PIACENTINI Pierre (DIV)

M. DE LA TORRE Emile et Mme PIRET Josiane (DVD)

M. CONSTANT Roland et Mme PAPY Carine (UD)

Mme ANDRE Caroline et M. TRIBUIANI Cyril (RN)

M. GAROYAN Cédric et Mme TORDO Christine (DVG)

M. MORICONI Camille et Mme ROUY Sophie (DVD)

Cagnes-sur-Mer-2

Mme ALBERICI Pierrette et M. SEGURA Joseph (UD)

Mme BELOT Sandrine et M. MASSON Bryan (RN)

Mme UTRAGO Isabelle et M. VILLARDRY Patrick (DVD)

Cannes-1

M. GALBERT Franck et Mme PAVARD Nathalie (RN)

Mme ARINI Joëlle et M. CHIKLI Frank (UD)

M. HENROT Dominique et Mme HUGUES Flore (UGE)

Mme BOURGEOIS-CHEBAH Nadia et M. JAVAUDIN Yves (DSV)

Cannes-2

M. BACONNET Olivier et Mme TRANCHART Rafika (UGE)

Mme COLIN CHAULEY Anne-Catherine et M. RADONI Max (RN)

M. LISNARD David et Mme MARTIN Alexandra (UD)

Le Cannet

M. BREGEAUT Jean-Jacques et Mme CHASSERIAUD Chantal (DVG)

Mme BIAS-TAOUSSON Elisabeth et M. LAPORTE Franck (RN)

M. CARRETERO Didier et Mme FRISON-ROCHE Fleur (UD)

M. CARDON Didier et Mme DI SINNO Carline (DVD)

M. CASTRO DEMARIA Mike et Mme GROUT Salima Carole (UC)

Contes

M. CARDON Alain et Mme TASSO Marie-Dominique (RN)

Mme DUQUESNE Céline et M. OLHARAN Sébastien (UD)

Mme TOMASINI Valérie et M. TUJAGUE Francis (COM)

Grasse-1

M. GEAY Jean-Claude et Mme LESPINE Patricia (RN)

Mme OLIVIER Michèle et M. VIAUD Jérôme (UD)

Mme ICARD Carine et M. VARRONE David (DIV)

M. BOISSÉE Laurent et Mme GUZMAN Marie-Chantal (UGE)

Grasse-2

Mme TOMAS Liliane et M. TUSSY Jean-Yves (RN)

M. CAMERANO Jean-Paul et Mme FILLEBEEN Dominique (UC)

M. GUILLEN Gilles René et Mme SMUTEK-FASEL Viviane (DIV)

M. FERRARE Frédéric et Mme GHALOUNI Yamina (DIV)

Mme GOURDON Marie-Louise et M. PANCIATICI Mathieu (UGE)

M. CHALIER Christophe et Mme COPIN Valérie (UD)

M. CHIAPELLI Philippe et Mme LAZREUG Myriam (DVD)

Mandelieu-la-Napoule

M. GAUCHER Andre et Mme SCHOUVER Christine (UG)

Mme BARON Nathalie et M. MADIOU Philippe (RN)

M. KONOPNICKI David et Mme PAGANIN Michèle (UD)

M. JARRY Nicolas et Mme TEYSSEYRE Laure (ECO)

Menton

M. MALVAULT Anthony et Mme VERAN Pascale (RN)

M. LANQUAR-CASTIEL Laurent et Mme LOISY Stéphanie (ECO)

Mme BINEAU Gabrielle et M. CESARI Patrick (UD)

M. PELLEGRINETTI Frédéric et Mme REVILLET Fabienne (UG)

M. ALBIN Arnaud et Mme SANCHEZ-OUSSELLY Laetitia (DVD)

Nice-1

Mme SERGI Valerie et M. VEROLA Auguste (UD)

Mme BERNARD-MONTINI Alice et M. FOUQUÉ Jean-François (UC)

M. ESCONDEUR Pierre et Mme POZZO DI BORGO Geneviève (RN)

Mme DAMIANO Mireille et M. NAKACHE David (DVG)

Nice-2

M. DAUBENTON Christophe et Mme DELPECH Valérie (RN)

Mme DEVIER Jacqueline et M. RAZEAU Christian (UGE)

M. ASSO Bernard et Mme MONIER Françoise (UD)

Nice-3

Mme CASALONGA Jeanne et M. DUTHILLEUL Marcel (RN)

Mme BRASSELET Marie-Françoise et M. MAGRI Laurent (DSV)

M. BERNARD Yannick et Mme GUIT NICOL Pascale (DVD)

Mme ALUNNO Anne et M. BENASSAYA Philippe (UGE)

Mme BIHAR Emmanuelle et M. SCIBETTA Charles (DIV)

Nice-4

Mme MIGLIORE Caroline et M. PRADAL Philippe (UD)

M. GALMICHE Raphaël et Mme GRAF Nadja (UGE)

M. MOUCHEBOEUF Jean et Mme PONDARD Raphaëlle (RN)

Nice-5

M. MARTIN Franck et Mme MOREAU Catherine (UD)

Mme DERRADJ Tassadit et M. PIEGGI Jean-Philippe (UC)

M. MARQUEYROL Norbert et Mme OCULI Chrystelle (RN)

Mme ASSUS-JUTTNER Françoise et M. PICARD Jean-Christophe (UGE)

Nice-6

M. LAFITTE Jean-Pierre et Mme OUAKNINE Martine (UD)

Mme COLOMB Marie et M. FANGAR Mohamed (UC)

Mme BOUKHALFA Redija et M. PELLEGRINI Philippe (DVG)

Mme MORISOT Sandra et M. RIPOLL Robert (RN)

Nice-7

Mme BOURNOT POULET Sophie et M. GARCIA Xavier (UGE)

M. CARLIN Jean Jacques et Mme KHALDI-BOUOUGHROUM Fatima (UD)

Mme BERTONE Audrey et M. CARLIN Philippe (RN)

Mme BEAUDET Chantal et M. BENOIT Patrice (DIV)

Nice-8

M. CHAIX Bernard et Mme RAMOS-MAZZUCCO Anne (UD)

Mme BOUAMAMA Fafa et M. MAURO Samuel (DVG)

Mme TIXIER DE GUBERNATIS Odile et M. VENEM Thierry (RN)

Mme CHAINTRON Anne-Laure et M. INJEY Robert (UG)

Nice-9

Mme ACCHIARDO Virginie et M. MERENGONE Laurent (RN)

Mme FRONTONI Gaëlle et M. SOUSSI Philippe (UD)

Mme AUGUSTE Valérie et M. GASMI Saber (UGE)

Tourrette-Levens

M. CHEVALLIER Michel et Mme ETOURNEAU Marie-Pascale (UG)

M. CIOTTI Eric et Mme D'INTORNI Christelle (UD)

Mme DALMASSO Linda et M. TOMATIS Gabriel (RN)

Valbonne

M. BOUTBOUL Gérard et Mme IFERGAN Audrey (UC)

M. GANE Luc et Mme GRANT-AGNEL Lise (UG)

Mme AMEGLIO Anne-Marie et M. VERGES William (RN)

Mme COMANDUCCI-CASSARINI Myriam et M. GOVERNATORI Jean-Marc (ECO)

Mme LELLOUCHE Vanessa et M. LOMBARDO Gérald (UD)

Vence

M. FIORI Jean-Louis et Mme PREZEAU Agnes (DVG)

M. GINESY Charles Ange et Mme SATTONNET Anne (UD)

Mme BIONDO Iris et M. DAUGREILH Jean-Pierre (RN)

Villeneuve-Loubet