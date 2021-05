CARTE - Départementales 2021 : les candidats dans les Pyrénées-Orientales

Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Les Pyrénées-Orientales comptent 96 binômes candidats dans les 17 cantons du département.

Les dimanches 20 et 27 juin 2021, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections régionales et départementales et donc notamment pour élire les membres de leur Conseil départemental. Découvrez les 96 binômes candidats dans les 17 cantons des Pyrénées-Orientales.

Les sigles des partis et alliances politiques

COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - MDM : Modem - RDG : Radicaux de gauche - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCD : Union du Centre de de la Droite - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

La liste des binômes candidats dans les Pyrénées-Orientales

Mme DAVESA Céline et M. VERA Jordi (REG)

Mme DANAT Delphine et M. PARRA Olivier (UCD)

Mme MALHERBE Hermeline et M. VOISIN Thierry (UGE)

Mme DELORT Sophie et M. PUIG Georges (RN)

M. HUETTE Franck et Mme MILLET Francine (UGE)

Mme MONNERET France et M. SORO Florian (DIV)

Le Canigou

M. PANO Alexandre et Mme TIBAU Françoise (REG)

M. SARLANDIE DE LA ROBERTIE François et Mme VANG Christelle (RN)

Mme BARDON Fabienne et M. FERRER Claude (DVC)

M. BENASSIS Yves et Mme CALICIURI Gina (ECO)

Mme PERAL Marie-Edith et M. REYNAL Alexandre (SOC)

La Côte Sableuse

Mme BARRERE Armande et M. DEL POSO Thierry (LR)

Mme BREANT Véronique et M. ROSSIGNOL Pierre (REG)

Mme BOSMAN Françoise et M. SIMON Jacques (UG)

Mme PONS Nadine et M. PONSI Antoine (UG)

M. COSSON Geoffrey et Mme LE DU Laura (RN)

La Côte Salanquaise

Mme CAIL Mélanie et M. CERDA Jean-Luc (REG)

M. LOPEZ Jean-François et Mme MARTINEZ Christelle (REG)

Mme GARCIA-VIDAL Madeleine et M. PETIT Marc (DIV)

Mme JURADO Nathalie et M. ROSE Nicolas (ECO)

Mme DENIS Nathalie et M. FERRAND Alain (DVD)

La Côte Vermeille

M. GONCALVES Sébastien et Mme SOLÉ Sandrine (REG)

Mme FRATANI Emmanuelle et M. GUERIN Dominique (FI)

Mme BODINIER-COLOMINES Marie-Christine et M. LLOBET Guy (UG)

M. MARTY Grégory et Mme SANZ Julie (UD)

Mme DEIXONNE CESARI Marie-Claire et M. PAGET-BLANC Eric (RN)

Mme MARTINEZ Laetitia et M. TORREILLES Guy (MDM)

Mme BOUCHET Fiby et M. CHARAMON Johnny (DIV)

Perpignan-1

M. GREZES Carlos et Mme TARTAS Karine (UG)

Mme AUVERGNE Marie-Claude et M. ROCA Michel (REG)

Mme BRUNET Annabelle et M. CASTANEDO Benoît (DVC)

M. SANCHEZ Nicolas et Mme SERRE Sandrine (RN)

M. PANIS Marc et Mme RABEHI Lydia (UGE)

Perpignan-2

Mme FONT Clotilde et M. SYMPHORIEN Philippe (DSV)

M. CAVALIERE Alain et Mme LUCAS GEOFFROY Katia (RN)

M. CASALS Jean-René et Mme EL JAI Marie (SOC)

Mme AUSINA Laurence et M. SOL Jean (UD)

Mme BARÈS Nathalie et M. CAYRO Regis (REG)

Perpignan-3

M. BARBÉ Pierre-Olivier et Mme MARTIN Laurence (LR)

Mme FERRE Monique et M. MARZO Julien (REG)

M. GUILLAUMON-HOMS Olivier et Mme PONS Bénédicte (RN)

Mme FITER Françoise et M. LACAPERE Rémi (COM)

Mme AGNIES Laurence et M. BONNET Christian (DIV)

M. BRIGANDET Philippe et Mme GRGUREVICH Sacha (UG)

M. BERTOLIN Philippe et Mme LANGLAIS Caroline (MDM)

Perpignan-4

M. BARTOLI Jacques et Mme DIES Huguette (RN)

M. FERNANDEZ Joaquim et Mme FERRI Nadège (REG)

Mme DE NOELL MARCHESAN Isabelle et M. GRAU Romain (UCD)

Mme FOURCADE Fabienne et M. QUEVREUX Michel (EXG)

M. LLATI Jean-Baptiste et Mme PITEUX Aline (DVG)

Perpignan-5

M. CHAMBON Jean Louis et Mme GAVALDA-MOULENAT Christine (UCD)

M. BLANC Mathias et Mme CHATARD Françoise (UG)

M. DASPE Francis et Mme GOHIER Carole (FI)

M. PALMA Jean-Marc et Mme POLONI Christelle (DVD)

M. DUPUY Michel - Bernard et Mme MEYER Fabienne (UC)

Mme GARCIA Mercedes et M. XUCLA Christian (REG)

M. DIONET Jean-Marie et Mme MUTI Carla (RN)

Perpignan-6

Mme GOMBERT Chantal et M. LOPEZ Laurent (DVC)

M. BONDU Vincent et Mme RIERA Joanna (REG)

M. GAILLARD Michel et Mme NARANJO Laurette (ECO)

Mme CALABRESE Toussainte et M. ROQUE Jean (SOC)

Mme BEAUFORT Marion et M. MOULARD Quentin (RN)

M. LACHEVRE Didier et Mme LOUISE Anasthasie (DVG)

La Plaine d'Illibéris

Mme FABRESSE Suzanne et M. ROUS Bernard (DVD)

M. GARCIA Nicolas et Mme SADOURNY Marie-Pierre (UG)

Mme COSTA-FESENBECK Marie-Thérèse et M. LECALME Stéphane (RN)

M. ABOULIN Vincent et Mme ESTIRAC Anne (DIV)

Mme CERVELLO Amelie et M. VERA-GRAU Ausiàs (REG)

Mme ARMENGAU Létitia et M. BONNEAU François (DVD)

Les Pyrénées Catalanes

M. GARCIA Michel et Mme VIVÈS Aude (UG)

M. AGUADO Hugo et Mme GRAU Lucile (REG)

Mme ANDRIEU Sophie et M. DESCHAMPS Thierry (UGE)

M. MONTESSINO Joseph et Mme URRUTIA CALVET Joëlle (UC)

Mme SICRE MIFFRE Elisabeth et M. SOUAILLAT Alexandre (RN)

Le Ribéral

Mme BEAUCLAIR Priscilla et M. MARSAL Florent (SOC)

Mme BENZAKEN Emilie et M. NOU Joan (REG)

Mme COMMES Céline et M. MAS Jordi (ECO)

Mme MINGHETTI Catherine et M. POTEL Julien (RN)

Mme PIQUÉ Nathalie et M. VILA Robert (UD)

La Vallée de l'Agly

Mme BEUZE Lola et M. CHIVILO Charles (UG)

M. DIAGO Joël et Mme MEKOUI Jamila (REG)

Mme BACHELET Agnès et M. FOXONET Gilles (RN)

Mme LOUGE Michele et M. MAURAND François (DIV)

M. CARON Stéphane et Mme CORP Brigitte (FI)

La Vallée de la Têt

M. OLIVE Robert et Mme PAGES Caroline (UG)

Mme GRIVET Emmanuelle et M. LECOINNET Jean-Philippe (RN)

M. JEANNEAU Ludovic et Mme SAGE Fabienne (UG)

M. GARSAU Jacques et Mme REVEL-FOURCADE Armelle (UCD)

M. BANUS François et Mme HERNANDEZ Océane (REG)

Mme CAYEUX Chloé et M. LE BOURSICAUD Anthony (DIV)

Vallespir-Albères