CARTE - Départementales 2021 : les candidats en Ariège

Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. L'Ariège compte 51 binômes candidats dans les 13 cantons du département.

Urne et bulletins de vote (photo d'illustration).

Les dimanches 20 et 27 juin 2021, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections régionales et départementales et donc notamment pour élire les membres de leur Conseil départemental. Découvrez, dans les 13 cantons de l'Ariège, les 51 binômes candidats.

Les sigles des partis et alliances politiques

COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - RDG : Radicaux de gauche - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCD : Union du Centre de de la Droite - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

La liste des binômes candidats dans l'Ariège

Haute-Ariège

Mme CANAL Nathalie et M. NAUDY Alain (SOC)

M. DIAZ Arnaud et Mme KOURDOUGHLI Malika (REM)

Mme CAMILLERIE Véronique et M. DURAND Jean-Louis (FI)

Mme SALGUEIRA Hélène et M. VACILOTTO Olivier (ECO)

Arize-Lèze

M. LASSALLE Yvon et Mme SOUQUE Josée (COM)

M. COLLIN Fabien et Mme MORETTI Bénédicte (FI)

M. BERDOU Raymond et Mme FREYCHE Muriel (SOC)

M. BUFFA Stéphane et Mme CARRERE Marie (REM)

Couserans Est

Mme COUPLAN Claudine et M. MOUCHET Sébastien (DVG)

M. RATON Olivier et Mme TEQUI Christine (SOC)

Mme BARRIERE Giselle et M. LAZAROO Gilbert (FI)

Mme ENGLER Françoise et M. MORENO Cyril (COM)

Couserans Ouest

Mme BOUSQUET Marion et M. MIROUSE Christophe (SOC)

Mme MAGNE Sandra et M. VIDAL Claude (DVC)

Mme GUISSET Line et M. SOULA Hervé (COM)

Mme NÉNY Nadine et M. VIGNEAU Jean-Noel (DVG)

M. PONS Gérard et Mme SOUQUET Anaïs (FI)

Foix

Mme BURLET Odile et M. LAMMENS Christian (DVG)

M. GUICHOU Fabien et Mme RUMEAU Véronique (SOC)

M. ROUSSE Régis et Mme SUBRA Dominique (FI)

Mme MARTINS (FAVRE) Aurore et M. MATEOS Jérôme (REM)

Mirepoix

M. DEISS Sébastien et Mme TOLOSA CORMARY Sandra (COM)

Mme HENNECART Elisabeth et M. LOMRE Yannick (RN)

M. GRACIA Maurice et Mme GRUSENMEYER Valérie (FI)

Mme CAMPOS Aude et M. LAFFONT Patrick (DVG)

Mme QUILLIEN Nicole et M. TOMEO Alain (SOC)

Pamiers-1

M. LAFFARGUE Jacques et Mme LAGREU-CORBALAN Françoise (DVG)

Mme CAUMARTIN Sonia et M. ZOURAIR Noureddine (DVG)

M. CID Jean-Christophe et Mme VILAPLANA Marie-France (SOC)

Pamiers-2

Mme BALDÉ Kadiatou et M. GANGLOFF Nicolas (FI)

M. BLASQUEZ Jérome et Mme BORDES Monique (SOC)

Mme CHABAL VIGNOLES Clarisse et M. DUPUY Denis (DVD)

M. BOYER Michel et Mme VIOLIN Andrée (RN)

Pays d'Olmes

Mme MIQUEL Jessica et M. SANCHEZ Marc (SOC)

M. GARNIER Jean-Marc et Mme ROGERÉ Laurence (RN)

Mme CHASTENET Françoise et M. LEGUAY Romuald (FI)

Portes d'Ariège

Mme JUBET Monique et M. MILANI Pierre-Jean (RN)

Mme PONS Géraldine et M. SOLER Jean-Michel (DVD)

Mme EALET Anne et M. SALANY Phabien (FI)

M. DENIZARD Thomas et Mme KONÉ Youmonyou (SOC)

Portes du Couserans

M. BARI Alain et Mme BERNÈRE Magali (DVG)

Mme AURIAC Nathalie et M. PICHAN Michel (SOC)

Mme DEPEYROT Marie-Pierre et M. SADYS Jean-Loup (FI)

Sabarthès

M. ALVAREZ Benoît et Mme DENJEAN SUTRA Nadège (SOC)

Mme EYCHENNE Joëlle et M. PUJOL Philippe (DVG)

Mme CORTÈS Florence et M. SENEVAT Gérard (COM)

M. MATTIUZZO Lucas et Mme ROUVET Yvette (FI)

Val d'Ariège