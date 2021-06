Dans l'Aude, la présidente sortante Hélène Sandragne devrait être réélue

Les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 27 juin pour le second tour des élections départementales dans 14 des 19 cantons de l'Aude.

La présidente sortante du conseil départemental, Hélène Sandragne, devrait disposer d'une large majorité de l'union de gauche pour être élue : 16 cantons sur les 19 qui composent le département. Un résultat "au-delà de ce qui était attendu", selon André Violla, l'ancien président du département.

La droite devrait l'emporter, selon les premières estimations à 20Heures, dans le canton de Carcassonne 1 et dans les Corbières Méditerrannée. Le Sud Minervois revient au binôme dissident de la majorité, mais reste à gauche.

Cinq binômes de candidats ont en effet été élu dès le premier tour dimanche 20 juin dans les cantons la Piège au Razès (Marie-Christine Bourrel et André Viola), le Bassin chaurien (Éliane Brunel et Patrick Maugard), le Haut Minervois(Françoise Navarro-Estalle et Alain Giniès), la Montagne d'Alaric (Caroline Cathala / Philippe Rappeneau) et la Vallée de l'Orbiel (Muriel Cherrier et Christian Raynaud). Il restait donc à élire 14 binômes candidats ce dimanche.

L'abstention a atteint 60,26% dans l'Aude lors du premier tour de ces élections départementales dimanche 20 juin, contre 42,54% en 2015.

L'essentiel

Les premières tendances sont connues à partir de 20h et doivent être confirmées.

Les bureaux de vote ferment à 18h, sauf dans plusieurs grandes villes de France où la fermeture est fixée par arrêté préfectoral à 20h. À 17h, le taux de participation était de 3% dans l'Aude. Au premier tour, il était de 36,42% dans le département. Au niveau national, la participation atteignait les 27,89% à 17h.

Les résultats

