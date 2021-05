CARTE - Elections départementales dans la Somme : découvrez les candidats de votre canton

Les élections départementales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin prochain. Dans la Somme, on élira 46 conseillers départementaux. Le département compte en effet 23 cantons. C'est un binôme de candidats, un homme et une femme, qui devra être élu. Découvrez les candidats de votre canton.