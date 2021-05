CARTE - Elections départementales : découvrez les candidats de votre canton dans l'Eure et en Seine-Maritime

Les élections départementales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin prochain. Vous devrez choisir entre plusieurs binômes de candidats, un homme et une femme. 46 conseillers départementaux sont à élire dans l'Eure et 70 en Seine-Maritime. Découvrez les candidats de votre canton.