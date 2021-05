Les élections départementales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin prochain. Vous devrez choisir entre plusieurs binômes de candidats, un homme et une femme. 50 conseillers départementaux sont à élire dans le Calvados et 42 dans l'Orne. Découvrez les candidats de votre canton.

CARTES - Elections départementales : découvrez les candidats de votre canton dans le Calvados et l'Orne

Les élections départementales se déroulent les dimanches 20 et 27 juin, en même temps que les élections régionales

Qui est candidat aux élections départementales dans le Calvados et l'Orne ? On connait désormais tous les noms. La préfecture a rendu public la liste définitive des candidats et candidates. Les candidats avaient jusqu'au mercredi 5 mai 2021 à 16h pour déposer leur candidature.

Les élections départementales se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin prochain, en même temps que les élections régionales. Vous devrez donc voter pour un binôme, un homme et une femme.

Dans le Calvados, on compte 172 candidats répartis dans 25 cantons. C'est 52 de moins que lors du précédent scrutin en 2015. Dans l'Orne, il y a 120 candidats, ce qui fait donc 66 de moins qu'il y a six ans.

Qui sont les candidats et candidates dans le Calvados ?

Dans le Calvados, le président sortant centriste Jean-Léonce Dupont brigue un cinquième mandat à Bayeux. 27 élus sortants veulent repartir pour six ans au conseil départemental. Parmi eux, les maires de Vire, d'Honfleur, de Condé en Normandie ou encore celui de Lisieux, Sébastien Leclerc, qui affrontera notamment l'ancien délégué départemental du Rassemblement national Emmanuel Norbert-Couade.

Autre affiche dans le canton d'Ifs, avec la candidature du maire de la commune Michel Patard-Legendre et de son homologue à Mondeville Hélène Burgat.

A Falaise, c'est le match retour des municipales qui se dessine entre le maire de la ville Hervé Maunoury et l'élue départementale sortante Clara Dewaële. Rodolphe Thomas ne se représente pas à Hérouville Saint Clair et préfère se concentrer sur les régionales.

A noter que le Rassemblement national présente 19 binômes dans le Calvados mais aucun candidat à Caen. Dans la ville-préfecture, cinq élus sortants briguent un nouveau mandat.

La couleur actuelle des cantons du Calvados

Découvrez sur notre carte interactive quelle est la couleur politique actuelle des cantons du département de l'Eure et les noms du binôme élu en 2015.

Qui sont les candidats et candidates dans l'Orne ?

Le président sortant divers droite du département de l'Orne Christophe de Ballorre et sa colistière Béatrice Métayer sont certains de retrouver leur fauteuil. Ils sont les seuls candidats dans le canton d'Ecouves. Même chose à Bretoncelles avec un seul binôme de candidats.

Les élections départementales intéressent souvent les maires et les élus nationaux. Cela se confirme encore cette année avec les candidatures de deux députés Les Républicains Jérome Nury à Domfront et Véronique Louwagie à l'Aigle et du sénateur LR Vincent Segouin à Ceton.

Du côté des maires, Joachim Pueyo se présente à Alençon tout comme Frédéric Léveillé à Argentan. C'est aussi le cas des maires de l'Aigle, Athis Val de Rouvre, Bagnoles de l'Orne, Mortagne au Perche ou encore Sées.

Ces élections sont marquées par le retour en politique de Yanic Soubien, l'ancien vice-président écologiste de la région Normandie. Il est candidat à Athis Val-de-Rouvre. Sur les 42 élus sortant, 24 briguent un nouveau mandat.

La couleur actuelle des cantons de l'Orne

Découvrez sur notre carte interactive quelle est la couleur politique actuelle des cantons du département de la Seine-Maritime et les noms du binôme élu en 2015.