CARTE - Élections départementales en Ariège : au second tour, la majorité PS sortante gagne 10 des 13 cantons

Second tour des élections départementales ce dimanche 27 juin. Les électeurs étaient appelés à voter pour élire leurs conseillers départementaux en Ariège. Découvrez la participation, les résultats, les premières réactions et les analyses.

En Ariège, les électeurs ont voté ce dimanche 27 juin pour élire 26 conseillers départementaux dans les 13 cantons que compte le département, car aucun n'avait été élu au premier tour, à cause d'une forte abstention (57,56%). Ces derniers siégeront à l'assemblée départementale pour un mandat de six ans.

Les résultats du second tour

La majorité sortante l'emporte sur 10 des 13 cantons ariégeois. Le PS s'impose sur le Canton de Haute-Ariège (56,59% des voix face à la droite), de Arize-Lèze (57,84% face à la droite), le canton de Foix (70,15%) de Mirepoix (71,90%), de Pamiers-1 (59,61%), Pamiers-2 (52,01%), Pays d'Olmes (69,99%), le canton des Portes du Couserans (59,52%) et le Val d'Ariège (76,50%). Christine Téqui, la présidente socialiste sortante, l'emporte sur son canton du Couserans Est (68,80%) face à un binôme de la France insoumise.

Deux cantons ont donc été gagnés par rapport à la mandature précédente (Portes du Couserans et Foix) mais deux ont été perdus (Couserans Ouest et Sabarthès).

Le canton du Couserans Ouest est gagné par le binôme divers gauche (56,84%) face aux socialistes, tout comme celui de Sabarthes (57,82%). Dans le canton des Portes d'Ariège, le binôme de droite l'emporte face au RN avec 76,06% des voix.

Les résultats du premier tour

Lors du premier tour, le PS était en tête avec 42,23% des suffrages, suivi par les candidats étiquetés divers centre avec 15,33%, et ceux de la France Insoumise qui ont recueilli 13,41%. Dans le canton du Couserans Est, Christiane Téqui, présidente sortante du Département, était arrivé en tête avec 51,42% des voix. Elle était en ballotage largement favorable, face à un binôme de la France Insoumise (23,48%).

La participation

Les bureaux de vote ont fermé à 18h dans la majorité des communes, sauf dans les grandes villes, où les électeurs avaient jusqu'à 20h pour glisser leur bulletin dans l'urne.

