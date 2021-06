CARTE - Élections départementales en Aveyron: Arnaud Viala (LR) revendique 14 élus et vise la présidence

En Aveyron, les électeurs ont voté pour le second tour des élections départementales, dans seulement 11 des 23 cantons du département.

Jean-François Gaillard, le président sortant UDI est réélu dans son canton de Millau. Mais le député LR Arnaud Viala revendique 14 élus sur 23, de quoi lui prendre la présidence et notamment ceux de Millau et de Sainte-Afrique. Selon ses soutiens, il est en avance et pourrait remporter l'élection du président, le troisième tour, prévu jeudi prochain.

Dans les 12 autres cantons, le dimanche 20 juin, des binômes candidats ont été élus dès le premier tour de scrutin.

Les binômes divers droite se sont classés en tête avec un cumul de scores de 33,48 %. Ils ont remporté la victoire à la majorité absolue dans six cantons. Les binômes divers gauche ont recueilli 16,61 % des suffrages. Les binômes d'union de la droite ont récolté 13,12 % des votes, tous cantons confondus, et sont sortis victorieux à la majorité absolue dans trois cantons. Les binômes UGE (Union de la Gauche et des Écologistes) ont terminé en quatrième position avec un résultat de 13,03 %, et ont obtenu la majorité absolue dans un canton. Affichant un cumul de scores de 12,36 %, les binômes divers centre ont fini à la cinquième place, et sont sortis vainqueurs à la majorité absolue dans deux cantons.

L'abstention a atteint 56,73% en Aveyron lors du premier tour de ces élections départementales dimanche 20 juin, contre 40,29% en 2015.

Les résultats

Rappel des binômes élus dès le premier tour de scrutin le dimanche 20 juin