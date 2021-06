CARTE - Élections départementales en Haute-Garonne : au second tour le PS très bien placé à 20h

En Haute-Garonne, les électeurs devaient voter pour élire leurs futurs conseillers départementaux dans les 27 cantons du département de dimanche 27 juin. Le second tour des élections départementales avait lieu en même temps que le second tour des élections régionales.

Les résultats du second tour à 20h

A 20h, selon les premiers résultats (non définitifs), la majorité PS sortante était donné gagnante avec plus de 65% des voix dans le canton d'Auterive, Cazères, Léguevin, Pechbonnieu, Plaisance-du-Touch. Le président PS sortant du Département Georges Méric devrait l'emporter face à un binôme écologiste sur le canton d'Escalquens, avec plus de 65% des voix. Le PS est aussi donné gagnant à Blagnac. Les résultats de Toulouse ne sont pas encore connus à cette heure.

Georges Méric a réagit vers 21h sur France Bleu Occitanie : "Si les Verts avaient fait un accord au premier tour avec nous ils auraient eu 10 élus, on verra combien ils en auront à 23h. On avait eu un accord pour une liste mais ils nous ont claqué la porte au nez...Je regrette leur non-venue dès le premier tour, c'est dommageable pour la gauche. Nous aurons une majorité claire, on va travailler avec détermination."

Les résultats du premier tour

Au premier tour, en Haute-Garonne, les binômes d'Union de la gauche se sont classés en tête avec un cumul de scores de 37,89%. La gauche n'a remporté aucune victoire à la majorité absolue mais s'est qualifié au second tour dans les 27 cantons du département. Les binômes Rassemblement National ont recueilli 18,06 % des suffrages. Le RN était présent au second tour ce dimanche dans 11 cantons. Arrivés en troisième position en terme de suffrages au premier tour, les binômes écologistes ont récolté 16,7% des votes dimanche 20 juin. Ils étaient présents dans 9 cantons pour ce second tour. La droite a réussi à se maintenir au second tour dans le canton de Toulouse-7, Toulouse-8, Toulouse-10 et Toulouse-11. Le centre était en tête dans le canton de Villemur.

L'abstention a atteint 63,35% en Haute-Garonne lors du premier tour de ces élections départementales dimanche 20 juin, contre 47,55% en 2015.

Les résultats

